MG VS HEV 2022 - SUV giá rẻ tiết kiệm xăng sắp về Đông Nam Á

Vào ngày 8/8/2022 tới đây, hãng MG sẽ chính thức giới thiệu một mẫu xe mới tại thị trường Thái Lan mang tên VS HEV. Trước thời điểm đó, những hình ảnh và thông tin đầu tiên của MG VS HEV 2022 mới đã được tung ra. Mẫu xe SUV MG VS HEV 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ dùng chung với Roewe RX3 và MG ZS mới. Do đó, xe cũng được định vị trong phân khúc SUV cỡ B. Ngoài ra, trên xe còn có những điểm nhấn màu xanh dương như nẹp nằm vắt ngang giữa 2 đèn pha, chi tiết trang trí trong khe gió ở hai góc đầu xe và trên cản trước. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt không viền với những mắt lưới hình quả trám. Nằm phía trên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED với tính năng tự động bật/tắt, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Thiết kế đằng sau của MG VS HEV 2022 gần như giống hệt MG ZS, từ cụm đèn hậu LED đến hốc gió giả tích hợp đèn phản quang trên cản sau, bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế khí động lực học để giảm hệ số lực cản không khí. Bên trong MG VS HEV 2022 là không gian nội thất bọc da màu đen tuyền hoặc phối 2 màu. Tương tự ngoại thất, nội thất cũng có điểm nhấn màu xanh dương, đó là viền cửa gió điều hòa. Mẫu SUV hạng B này được trang bị khá tốt với những tính năng tiêu chuẩn như bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần Full Virtual Dashboard 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay. Thêm vào đó là vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, gương chiếu hậu chống chói...Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng "Trái tim" của MG VS HEV 2022 tại thị trường Thái Lan là hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh VTi-TECH, kết hợp với mô-tơ điện, cụm pin lithium-ion và hộp số e-CVT. Hiện giá xe MG VS HEV 2022 vẫn chưa được công bố. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda HR-V, Nissan Kicks và Toyota Corolla Cross. Video: MG VS HEV 2022 - SUV giá rẻ tiết kiệm xăng tại Thái Lan.

