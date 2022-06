MG Mulan 2022 chạy điện "bằng xương, bằng thịt" dưới 700 triệu đồng

MG vừa tổ chức sự kiện giới thiệu mẫu ôtô điện hoàn toàn mới mang tên Mulan với thị trường Trung Quốc. Đến nay, những hình ảnh chụp chi tiết mẫu xe này đã được tung ra. Như thông tin đã đưa, MG Mulan 2022 chạy điện mang kiểu dáng hatchback và sẽ được bán tại nhiều thị trường trên thế giới, bao gồm cả châu Âu. Theo MG, Mulan trên thực tế sẽ là mẫu xe toàn cầu đúng nghĩa đầu tiên của hãng. Tuy là xe toàn cầu nhưng xe điện MG Mulan 2022 lại sở hữu tên gọi bắt nguồn từ nhân vật nữ anh hùng Mộc Lan trong truyền thuyết dân gian của Trung Quốc. Hãng MG chọn cái tên này nhằm thể hiện sức mạnh và tinh thần sẵn sàng đột phá của mẫu xe mới. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Nebula do công ty mẹ SAIC chế tạo, MG Mulan sở hữu chiều dài 4.287 mm, chiều rộng 1.836 mm, chiều cao 1.516 mm và chiều dài cơ sở 2.705 mm. Với chiều dài cơ sở này, MG Mulan sẽ được định vị trong phân khúc hatchback hạng C. Bên ngoài, MG Mulan 2022 có ngoại hình khá thể thao nhằm thu hút giới trẻ. Trên đầu xe, mẫu ô tô điện này được trang bị đèn pha hình tam giác sắc sảo, 2 khe gió cỡ lớn tích hợp đèn sương mù trước nằm dọc và hốc gió trung tâm hình lục giác khá rộng. Tuy nhiên, thiết kế đầu xe của tân binh nhà MG lại bị đánh giá là trông khá giống Lamborghini Urus. Ở bên sườn, MG Mulan 2022 có những đường dập gân sắc sảo, nóc dốc dần về phía sau theo phong cách coupe và bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao. Vành đi với lốp Continental có kích thước 215/50 R17. Đằng sau MG Mulan 2022 xuất hiện cụm đèn hậu hình chữ "Y" nối liền với nhau và tấm ốp giả bộ khuếch tán gió dưới cản va. 2 cánh gió mui tách rời cũng là điểm nhấn đáng chú ý của mẫu xe hatchback thuần điện này. Hiện hãng MG chưa hé lộ hình ảnh nội thất của Mulan mới. Tuy nhiên, với nóc hoàn toàn bằng kính, nội thất của xe hứa hẹn sẽ tạo cảm giác thoáng đãng cho người ngồi bên trong. Nguồn cung cấp sức mạnh cho MG Mulan 2022 là mô-tơ điện do UAES - liên doanh của Zoomlion và Bosch - sản xuất. Với công suất tối đa 150 kW (khoảng 204 mã lực), mô-tơ điện nằm trên cầu sau cho phép xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 3,8 giây. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động cầu sau và hệ thống treo 5 liên kết phía sau. Hãng MG cho biết Mulan sẽ có 3 loại pin do Ningde E-CON Power System sản xuất với dung lượng 51 kWh, 64 kWh và 77 kWh. Nhờ đó, mẫu ô tô điện này có phạm vi di chuyển lần lượt là 400 km, 500 km và 600 km. Đặc biệt, người dùng có thể đổi pin cho xe để tiết kiệm thời gian sạc. Hiện giá xe MG Mulan 2022 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, hãng MG khẳng định xe sẽ có giá dưới 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Khi mua MG Mulan mới, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là xanh lá, trắng, bạc, đỏ, xám và xanh dương. Video: Giới thiệu MG Mulan 2022 chạy điện của Trung Quốc.

