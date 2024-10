MG HS 2025 giá rẻ tiết kiệm xăng ra mắt, sắp về Việt Nam

MG HS 2025 mới đã chính thức ra mắt tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2024 diễn ra vào tháng 7 năm nay. Sau thị trường Anh, mẫu SUV cỡ C này đã bất ngờ xuất hiện tại Philippines. Theo đó, trong triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines (PIMS) 2024, thương hiệu MG đã mang HS mới đến trưng bày. Chiếc MG HS 2025 xuất hiện tại triển lãm này thuộc phiên bản plug-in hybrid (PHEV). "Trái tim" của MG HS PHEV là hệ truyền động plug-in hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 141 mã lực. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 207 mã lực, mang đến tổng công suất 322 mã lực và mô-men xoắn cực đại 570 Nm. Nhờ đó, mẫu xe SUV MG HS 2025 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,8 giây. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ C này còn được trang bị pin 24,7 kWh, cho phép xe chạy 121 km mà không tốn 1 giọt xăng. Khi kết hợp cả động cơ xăng và pin, xe có thể chạy hết quãng đường 1.065 km. Pin của xe có thể sạc bằng động cơ hoặc bằng bộ sạc chậm AC 7 kW với thời gian sạc đầy pin trong 4,5 giờ Bên cạnh động cơ mới, MG HS 2025 còn được nâng cấp về mặt kích thước, thiết kế và trang bị. Theo đó, mẫu xe này sở hữu chiều dài dao động từ 4.655 - 4.670 mm, tùy phiên bản, chiều rộng 1.890 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm. So với phiên bản cũ, chiều dài cơ sở của xe đã tăng 45 mm. Tuy hãng MG không trực tiếp xác nhận nhưng HS mới rõ ràng được phát triển dựa trên mẫu xe Roewe RX5 thế hệ thứ 3 hiện đang bán ở thị trường Trung Quốc. Có thể thấy sự tương đồng về mặt thiết kế giữa 2 mẫu xe này như khu vực bên sườn, hệ thống đèn trước/sau và vành la-zăng 19 inch. Bên cạnh đó, hãng MG còn bổ sung một số chi tiết thiết kế ngoại thất mới cho HS như lưới tản nhiệt và cản trước với khe gió thể thao hơn. Bên trong MG HS mới là không gian nội thất rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn trước. Mẫu xe này được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi như trước và khoang hành lý có thể tích tiêu chuẩn 507 lít. Chưa hết, MG HS 2025 còn được bổ sung 2 màn hình 12,3 inch nối liền với nhau trên mặt táp-lô và cần số mới ở cụm điều khiển trung tâm. Tùy theo phiên bản, xe sẽ có những trang bị tiêu chuẩn như kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cửa cốp chỉnh điện, đèn viền nội thất LED, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động MG Pilot ADAS. Hiện thời điểm bán và mức giá xe MG HS 2025 tại thị trường Philippines vẫn chưa được công bố. MG HS nâng cấp đã ra mắt Việt Nam từ đầu năm nay nên khả năng thế hệ mới được giới thiệu ở nước ta trong tương lai gần là khá thấp. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV MG HS 2025 thế hệ mới.

MG HS 2025 mới đã chính thức ra mắt tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2024 diễn ra vào tháng 7 năm nay. Sau thị trường Anh, mẫu SUV cỡ C này đã bất ngờ xuất hiện tại Philippines. Theo đó, trong triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines (PIMS) 2024, thương hiệu MG đã mang HS mới đến trưng bày. Chiếc MG HS 2025 xuất hiện tại triển lãm này thuộc phiên bản plug-in hybrid (PHEV). "Trái tim" của MG HS PHEV là hệ truyền động plug-in hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 141 mã lực. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 207 mã lực, mang đến tổng công suất 322 mã lực và mô-men xoắn cực đại 570 Nm. Nhờ đó, mẫu xe SUV MG HS 2025 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,8 giây. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ C này còn được trang bị pin 24,7 kWh, cho phép xe chạy 121 km mà không tốn 1 giọt xăng. Khi kết hợp cả động cơ xăng và pin, xe có thể chạy hết quãng đường 1.065 km. Pin của xe có thể sạc bằng động cơ hoặc bằng bộ sạc chậm AC 7 kW với thời gian sạc đầy pin trong 4,5 giờ Bên cạnh động cơ mới, MG HS 2025 còn được nâng cấp về mặt kích thước, thiết kế và trang bị. Theo đó, mẫu xe này sở hữu chiều dài dao động từ 4.655 - 4.670 mm, tùy phiên bản, chiều rộng 1.890 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm. So với phiên bản cũ, chiều dài cơ sở của xe đã tăng 45 mm. Tuy hãng MG không trực tiếp xác nhận nhưng HS mới rõ ràng được phát triển dựa trên mẫu xe Roewe RX5 thế hệ thứ 3 hiện đang bán ở thị trường Trung Quốc. Có thể thấy sự tương đồng về mặt thiết kế giữa 2 mẫu xe này như khu vực bên sườn, hệ thống đèn trước/sau và vành la-zăng 19 inch. Bên cạnh đó, hãng MG còn bổ sung một số chi tiết thiết kế ngoại thất mới cho HS như lưới tản nhiệt và cản trước với khe gió thể thao hơn. Bên trong MG HS mới là không gian nội thất rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn trước. Mẫu xe này được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi như trước và khoang hành lý có thể tích tiêu chuẩn 507 lít. Chưa hết, MG HS 2025 còn được bổ sung 2 màn hình 12,3 inch nối liền với nhau trên mặt táp-lô và cần số mới ở cụm điều khiển trung tâm. Tùy theo phiên bản, xe sẽ có những trang bị tiêu chuẩn như kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cửa cốp chỉnh điện, đèn viền nội thất LED, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động MG Pilot ADAS. Hiện thời điểm bán và mức giá xe MG HS 2025 tại thị trường Philippines vẫn chưa được công bố. MG HS nâng cấp đã ra mắt Việt Nam từ đầu năm nay nên khả năng thế hệ mới được giới thiệu ở nước ta trong tương lai gần là khá thấp. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV MG HS 2025 thế hệ mới.