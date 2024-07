MG HS 2025 sắp về Việt Nam thêm phiên bản PHEV tiết kiệm xăng

Thiết kế bên ngoài của MG HS 2025 mới có khá nhiều chi tiết được vay mượn từ Roewe RX5 – một mẫu CUV có kích thước tương đương cùng thuộc công ty mẹ SAIC. Điều này được thể hiện rất rõ ở kiểu dáng đèn pha trước/sau và vành la-zăng của cả hai mẫu xe này. Bên cạnh đó, thiết kế hai bên sườn xe của MG HS 2025 cũng cho thấy nhiều đường nét liên quan tới Roewe RX5. Bỏ qua sự giống nhau giữa hai mẫu xe, có thể thấy thiết kế mới của MG HS khá ấn tượng với cụm đèn pha sắc sảo với đèn định vị hình chữ L đặt ngược, nối liền với nhau bằng một khe gió hẹp ở giữa. Mặt ca lăng trên MG HS mới cũng có thiết kế to bản như phiên bản cũ, nhưng được bo cong mềm mại hơn và các chi tiết trang trí bên trong cũng được thay đổi. Di chuyển ra phía sau, Roewe RX5 2022 được trang bị cụm đèn hậu có tạo hình chữ “C” và cũng được nối liền với nhau, giống thiết kế ở phần đầu xe. Sâu xuống phía dưới là đèn phản quang 3 tầng, 2 đầu ống xả giả mạ crôm và bộ khuếch tán gió dưới cản sau. Ở bên trong, MG HS 2025 được trang bị 2 màn hình 12,3 inch nối liền với nhau trên mặt táp-lô và cần số mới ở cụm điều khiển trung tâm. Tùy theo phiên bản, xe sẽ có những trang bị hiện đại như sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động MG Pilot ADAS. Tùy từng phiên bản, MG HS 2025 sẽ được trang bị các tiện ích như: sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, camera 360 độ và gói MG Pilot ADAS. So với bản cũ, MG HS mới có trục cơ sở dài hơn 45 mm, cung cấp một không gian nội thất thoáng đãng hơn rõ rệt. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có dung tích 507 lít. Cung cấp sức mạnh cho MG HS 2025 là 2 tùy chọn động cơ xăng và PHEV. Thứ nhất MG HS 2025 động cơ PHEV với sự kết hợp của động cơ 1.5L, sản sinh công suất 141 mã lực với động cơ điện cho công suất 207 mã lực. Hệ truyền động này cho phép MG HS tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây. Đáng chú ý, bộ pin 24,7 kWh lớn hơn cung cấp phạm vi hoạt động ở chế độ thuần điện là 121 km. Thứ hai là động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này có thể kết hợp với hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép bảy cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức giá xe MG HS 2025 tại Anh Quốc bán ra khởi điểm từ 32.187 USD (818,2 triệu VNĐ) cho bản máy xăng và từ 40.557 USD (1,031 tỷ VNĐ) đối với bản PHEV. VIdeo: Xem chi tiết MG HS 2025.

Thiết kế bên ngoài của MG HS 2025 mới có khá nhiều chi tiết được vay mượn từ Roewe RX5 – một mẫu CUV có kích thước tương đương cùng thuộc công ty mẹ SAIC. Điều này được thể hiện rất rõ ở kiểu dáng đèn pha trước/sau và vành la-zăng của cả hai mẫu xe này. Bên cạnh đó, thiết kế hai bên sườn xe của MG HS 2025 cũng cho thấy nhiều đường nét liên quan tới Roewe RX5. Bỏ qua sự giống nhau giữa hai mẫu xe, có thể thấy thiết kế mới của MG HS khá ấn tượng với cụm đèn pha sắc sảo với đèn định vị hình chữ L đặt ngược, nối liền với nhau bằng một khe gió hẹp ở giữa. Mặt ca lăng trên MG HS mới cũng có thiết kế to bản như phiên bản cũ, nhưng được bo cong mềm mại hơn và các chi tiết trang trí bên trong cũng được thay đổi. Di chuyển ra phía sau, Roewe RX5 2022 được trang bị cụm đèn hậu có tạo hình chữ “C” và cũng được nối liền với nhau, giống thiết kế ở phần đầu xe. Sâu xuống phía dưới là đèn phản quang 3 tầng, 2 đầu ống xả giả mạ crôm và bộ khuếch tán gió dưới cản sau. Ở bên trong, MG HS 2025 được trang bị 2 màn hình 12,3 inch nối liền với nhau trên mặt táp-lô và cần số mới ở cụm điều khiển trung tâm. Tùy theo phiên bản, xe sẽ có những trang bị hiện đại như sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động MG Pilot ADAS. Tùy từng phiên bản, MG HS 2025 sẽ được trang bị các tiện ích như: sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, camera 360 độ và gói MG Pilot ADAS. So với bản cũ, MG HS mới có trục cơ sở dài hơn 45 mm, cung cấp một không gian nội thất thoáng đãng hơn rõ rệt. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có dung tích 507 lít. Cung cấp sức mạnh cho MG HS 2025 là 2 tùy chọn động cơ xăng và PHEV. Thứ nhất MG HS 2025 động cơ PHEV với sự kết hợp của động cơ 1.5L, sản sinh công suất 141 mã lực với động cơ điện cho công suất 207 mã lực. Hệ truyền động này cho phép MG HS tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây. Đáng chú ý, bộ pin 24,7 kWh lớn hơn cung cấp phạm vi hoạt động ở chế độ thuần điện là 121 km. Thứ hai là động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này có thể kết hợp với hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép bảy cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức giá xe MG HS 2025 tại Anh Quốc bán ra khởi điểm từ 32.187 USD (818,2 triệu VNĐ) cho bản máy xăng và từ 40.557 USD (1,031 tỷ VNĐ) đối với bản PHEV. VIdeo: Xem chi tiết MG HS 2025.