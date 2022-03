MG HS 2022 sắp ra mắt Thái Lan, "đấu" Honda CR-V và Mazda CX-5

Vào hồi tháng 9/2020, MG đã chính thức giới thiệu mẫu crossover cỡ C mới mang tên Linghang ở thị trường Trung Quốc. Trên thực tế, Linghang chính là phiên bản nâng cấp của dòng xe MG HS. Sau gần 2 năm, MG Linghang mới rục rịch ra mắt thị trường Đông Nam Á dưới cái tên HS quen thuộc. Cụ thể, MG HS 2022 mới đã được chốt lịch ra mắt thị trường Thái Lan vào ngày 21/3 tới đây. Bước sang phiên bản mới, HS được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu MG, tương tự "người anh em" MG5. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm các nan nằm dọc sơn màu đen bóng và uốn lượn mềm mại theo phong cách thác nước. Lưới tản nhiệt này bị đánh giá là có thiết kế gợi liên tưởng đến xe Maserati và Aston Martin. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED mới có thiết kế sắc sảo hơn. Tiếp đến là đèn sương mù trước được thiết kế dọc ở hai góc đầu xe. Ngoài ra, mẫu xe crossover MG HS 2022 còn có hốc gió trung tâm khá rộng và tấm ốp gầm giả dưới cản trước. Riêng nắp ca-pô của xe được thiết kế dốc dần xuống dưới. Trong khi đó, sườn xe vẫn được thiết kế theo phong cách hơi tròn trịa và không có những đường cắt sắc sảo. Đương nhiên, xe cũng không thể thiếu những bộ vành la-zăng mới với đường kính 17 inch hoặc 18 inch. Đằng sau, MG HS 2022 được trang bị đèn hậu LED nằm ngang với tạo hình như móng vuốt bên trong. Bên dưới là 2 khe gió trên cản sau, đèn phản quang nằm ngang, đầu ống xả giả hình thang ngược và bộ khuếch tán gió tạo cảm giác thể thao cho xe. Nếu như ngoại thất của MG HS 2022 gần như lột xác so với trước thì nội thất lại khá quen thuộc. Bước vào bên trong mẫu xe này, người dùng sẽ bắt gặp vô lăng 3 chấu và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Tất nhiên, xe vẫn có những trang bị mới như đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch và cần số theo phong cách máy bay chiến đấu. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch hoặc 12 inch. Thêm vào đó là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế thể thao chỉnh điện, hệ thống định vị dùng công nghệ thực tế ảo và tính năng khởi động máy từ xa. Không chỉ tiện nghi, bản cao cấp của mẫu crossover cỡ C này còn có gói công nghệ an toàn chủ động ADAS, bao gồm camera 360 độ, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ chuyển làn đường. Đáng tiếc là kích thước của MG HS 2022 vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ, bao gồm chiều dài 4.574 mm, rộng 1.876 mm, cao 1.664 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Ngoài ra, xe còn có khoang hành lý với thể tích 463 lít hoặc 1.287 lít nếu hàng ghế sau gập xuống. Khi mua MG HS mới, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 162 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại dải tua máy 1.700 - 4.300 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng tăng áp 1.5L như trên và mô-tơ điện có công suất tối đa 122 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Tổng cộng, MG HS PHEV 2022 sở hữu công suất 284 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Xe còn có hộp số tự động 10 cấp và cụm pin lithium-ion 16,6 kW. Nhờ đó, MG HS PHEV 2022 có thể chạy được 67 km mà không cần dùng động cơ xăng. Tại thị trường Thái Lan, HS 2022 sẽ có tổng cộng 5 bản trang bị. Hiện giá xe MG HS 2022 mới vẫn chưa được công bố. Sau Thái Lan, mẫu xe này có thể sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam để cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mazda CX-5. Video: Chi tiết xe MG HS 2022 hoàn toàn mới tại Trung Quốc.

Vào hồi tháng 9/2020, MG đã chính thức giới thiệu mẫu crossover cỡ C mới mang tên Linghang ở thị trường Trung Quốc. Trên thực tế, Linghang chính là phiên bản nâng cấp của dòng xe MG HS. Sau gần 2 năm, MG Linghang mới rục rịch ra mắt thị trường Đông Nam Á dưới cái tên HS quen thuộc. Cụ thể, MG HS 2022 mới đã được chốt lịch ra mắt thị trường Thái Lan vào ngày 21/3 tới đây. Bước sang phiên bản mới, HS được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu MG, tương tự "người anh em" MG5. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm các nan nằm dọc sơn màu đen bóng và uốn lượn mềm mại theo phong cách thác nước. Lưới tản nhiệt này bị đánh giá là có thiết kế gợi liên tưởng đến xe Maserati và Aston Martin. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED mới có thiết kế sắc sảo hơn. Tiếp đến là đèn sương mù trước được thiết kế dọc ở hai góc đầu xe. Ngoài ra, mẫu xe crossover MG HS 2022 còn có hốc gió trung tâm khá rộng và tấm ốp gầm giả dưới cản trước. Riêng nắp ca-pô của xe được thiết kế dốc dần xuống dưới. Trong khi đó, sườn xe vẫn được thiết kế theo phong cách hơi tròn trịa và không có những đường cắt sắc sảo. Đương nhiên, xe cũng không thể thiếu những bộ vành la-zăng mới với đường kính 17 inch hoặc 18 inch. Đằng sau, MG HS 2022 được trang bị đèn hậu LED nằm ngang với tạo hình như móng vuốt bên trong. Bên dưới là 2 khe gió trên cản sau, đèn phản quang nằm ngang, đầu ống xả giả hình thang ngược và bộ khuếch tán gió tạo cảm giác thể thao cho xe. Nếu như ngoại thất của MG HS 2022 gần như lột xác so với trước thì nội thất lại khá quen thuộc. Bước vào bên trong mẫu xe này, người dùng sẽ bắt gặp vô lăng 3 chấu và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Tất nhiên, xe vẫn có những trang bị mới như đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch và cần số theo phong cách máy bay chiến đấu. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch hoặc 12 inch. Thêm vào đó là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế thể thao chỉnh điện, hệ thống định vị dùng công nghệ thực tế ảo và tính năng khởi động máy từ xa. Không chỉ tiện nghi, bản cao cấp của mẫu crossover cỡ C này còn có gói công nghệ an toàn chủ động ADAS, bao gồm camera 360 độ, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ chuyển làn đường. Đáng tiếc là kích thước của MG HS 2022 vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ, bao gồm chiều dài 4.574 mm, rộng 1.876 mm, cao 1.664 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Ngoài ra, xe còn có khoang hành lý với thể tích 463 lít hoặc 1.287 lít nếu hàng ghế sau gập xuống. Khi mua MG HS mới, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 162 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại dải tua máy 1.700 - 4.300 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng tăng áp 1.5L như trên và mô-tơ điện có công suất tối đa 122 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Tổng cộng, MG HS PHEV 2022 sở hữu công suất 284 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Xe còn có hộp số tự động 10 cấp và cụm pin lithium-ion 16,6 kW. Nhờ đó, MG HS PHEV 2022 có thể chạy được 67 km mà không cần dùng động cơ xăng. Tại thị trường Thái Lan, HS 2022 sẽ có tổng cộng 5 bản trang bị. Hiện giá xe MG HS 2022 mới vẫn chưa được công bố. Sau Thái Lan, mẫu xe này có thể sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam để cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mazda CX-5. Video: Chi tiết xe MG HS 2022 hoàn toàn mới tại Trung Quốc.