Mercedes-Maybach GLS480 hơn 8 tỷ của Minh Nhựa đã ra biển số

Vào cuối tuần trước, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là Minh Nhựa đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi tậu chiếc SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS480 4Matic 2022 mới theo diện phân phối chính hãng. Điều này xảy ra khi 2 tuần trước, chủ nhân Pagani Huayra độc nhất Việt Nam cũng đã mua lại 2 chiếc xe là Bentley Flying Spur V8 biển tứ quý 9 và Range Rover SVAutobiography biển cặp thần tài nhỏ. Mãi đến nay, sau 5 ngày mua xe mới, Minh Nhựa mới hoàn thành xong các thủ tục bấm biển và đăng ký biển số cho xe SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS480 4Matic 2022 của mình. Dựa vào những hình ảnh do ị đại gia này chia sẻ cho thấy, chiếc biển số của xe Mercedes-Maybach GLS480 4Matic của Minh Nhựa không đẹp như nhiều người nghĩ. Trước đó 2 chiếc xe đã qua sử dụng được Minh Nhựa mua lại đều có điểm chung là sự xuất hiện của số 39, hay còn được gọi là "thần tài nhỏ", vì thế, không ít người hồi hộp chờ đợi liệu anh có may mắn bấm được số 39 nào trong dãy 5 số của chiếc biển trên xe SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS480 4Matic 2022 hay không... và câu trả lời đã có là không. Ngoài ra, không ít cư dân mạng còn tiếc dùm cho Minh Nhựa khi suýt chút nữa, anh đã có thể bấm được biển số của xe Mercedes-Maybach GLS480 4Matic 2022 là 51K-555.XX thay vì 51K-554.XX như hiện thực, chỉ 1 con số lệch 1 hàng đơn vị cũng mang đến biển số không đẹp mắt. Lúc này câu nói người giàu thường may mắn trong việc bấm biển số đã không đúng với Minh "Nhựa" khi bấm biển cho Mercedes-Maybach GLS480 4Matic 2022. Dù sao, cũng chúc mừng chủ nhân Pagani Huayra đã hoàn thành các thủ tục đăng ký biển số cho chiếc xe SUV siêu sang mới mua và sẽ sớm trải nghiệm em nó. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Mercedes-Maybach GLS480 4Matic 2022 chính hãng hiện đang được bán chính hãng với mức từ 8,4 tỷ đồng. Nội thất xe sang trọng không kém gì bản cao cấp GLS600 nhưng lợi thế là giá rẻ do xe được trang bị hệ truyền động là khối động cơ 6 xy-lanh, dung tích 3.0 lít, tăng áp nhận được nhiều sự ưu đãi về thuế so với V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép. SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS480 4Matic 2022 của Minh Nhựa mới mua sản sinh công suất tối đa 367 mã lực tại dải vòng tua 5.500-6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải vòng tua 1.600-4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh xe thông qua hộp số 9 cấp 9G-Tronic. Video: Giới thiệu chi tiết Mercedes-Maybach GLS480 4Matic 2022.

