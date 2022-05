Mercedes-G63 địa hình “cuồng dại” của Brabus tới hơn 18 tỷ đồng

Khác biệt hoàn toàn so với những bản độ chính hãng, như G63 6x6 (3 cầu 6 bánh) hạng nặng hay phiên bản Maybach siêu sang G650 Landaulet, Mercedes-G63 độ Brabus 900 Crawler gần như thể hiện một chất điên dại hoàn toàn khác ẩn bên trong dòng máu Mercdes. Bản độ G63 của Brabus theo phong cách buggy (xe bọ - chuyên trị loại địa hình đầm lầy và đồi cát) của nhà độ trứ danh nước Đức Brabus thực sự có thể gây ấn tượng mạnh ngay từ thông số trên giấy tờ: sức mạnh lên tới 888 mã lực và sức kéo 1.250 Nm được tạo ra từ cỗ máy V12 4.5L tăng áp kép! Nhờ vậy, những chiếc Brabus 900 Crawler hàng khủng này có thể bứt tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong... 3,4 giây! - điều mà nhiều siêu xe chưa chắc làm được! Tuy nhiên do trang bị bộ lốp địa hình hạng nặng, xe chỉ có thể đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Sức mạnh điên cuồng này hoàn toàn đủ khả năng phá huỷ các chi tiết cơ khí trong hệ thống truyền lực. Do đó, Brabus 900 Crawler đã được giới hạn lực kéo điện tử tối đa ở mức 1.050 Nm để bảo vệ hộp số 9 cấp. Tuy nhiên ngay cả khi được nhập về Việt Nam, những chiếc Brabus 900 Crawler hoang dã cũng không thể ra biển như G63 6x6 hay G650 Landaulet, bởi "quái thú hoang dã" này hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn giao thông công cộng. Đầu tiên phải kể tới việc Brabus 900 Crawler đã được loại bỏ hoàn toàn bộ các cửa ra vào vốn nặng chịch như cánh két sắt. Thay vào đó là bộ khung cường lực bằng sợi carbon siêu nhẹ để giảm trọng lượng của xe. Tiếp đến, vỏ xe cũng đã được lột trần và thay thế toàn bộ bởi ống thép chịu lực, bao gồm cả lồng chống lật. Như vậy chắc chắn hành khách sẽ phải chịu cảnh "mưa cũng đến mặt, nắng cũng đến đầu". Tuy nhiên, đây dường như là một yếu tố trải nghiệm bắt buộc phải có khi chạy tour địa hình. Và mặc dù nội thất thiết kế hoàn toàn mở, nhưng Brabus 900 Crawler vẫn giữ được sự bảnh chọe "chất chơi" dành cho các đại gia. Toàn bộ bảng táp-lô được ốp sợi carbon thể thao. Trong khi vô-lăng Brabus với thiết kế giống dòng xe hiệu năng cao AMG của hãng được bọc bởi chất liệu da lộn. Cả hai hành khách đều được trang bị bộ ghế thể thao siêu nhẹ, bọc da màu đỏ với hoa văn tam giác cực chất. Đi kèm với đó là dây đai an toàn 5 điểm chuẩn xe đua. Người chỉ đường ngồi ở vị trí ghế phụ cũng được trang bị 1 màn hình GPS chuyên dụng đến từ Lowrance. Với những nỗ lực giảm cân cực gắt, mỗi chiếc Brabus 900 Crawler của nhà độ Đức đã giảm được tới 420kg trọng lượng (2.065kg so với mức 2.485 kg của một chiếc G63 tiêu chuẩn) - tức là non nửa trọng lượng của một mẫu xe hạng A như Morning hay i10. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm của xe cũng đã được nâng lên tới 53 cm! Nhìn sang thông số tương tự của những mẫu xe chuyên trị địa hình thông thường được dân chơi offroad ưa thích như Ford Bronco hay Jeep Wrangler, thì khoảng sáng gầm cũng chỉ lần lượt là 29.4 cm và 27,4 cm tức là già nửa so với quái thú địa hình của nhà độ Đức. Để làm được điều này, các kỹ sư Brabus đã phải sử dụng trục lệch tâm (portal axle) với hệ thống truyền lực gián tiếp tới các bánh xe thông qua hệ thống bánh răng, thay vì gắn cầu trực tiếp vào chính giữa bánh xe như thông thường. Cùng với đó, Brabus 900 Crawler cũng được nâng cấp cả hệ thống treo cực mạnh, với hành trình lò xo lên tới 16 cm để có thể thích ứng với các loại chướng ngại vật kích cỡ lớn khi đang lướt cực nhanh trên những địa hình khó như đồi cát sỏi. Cuối cùng, giá xe Brabus 900 Crawler cũng là một điều rất đáng được bàn tới. Bởi nhà độ Đức quyết định sẽ chỉ sản xuất với số lượng giới hạn 15 chiếc trên toàn cầu: 5 chiếc từ nay tới cuối năm, 5 chiếc trong năm 2023 và 5 chiếc cuối cùng sẽ được gửi tới tay khách hàng trong năm 2024. Như vậy dự đoán, những vị đại gia cầm chắc sẽ phải bỏ ra nhiều hơn số tiền 749.000 euro (tương đương hơn 18 tỷ đồng trước thuế) để có thể tranh giành với 14 ông chủ lắm tiền nhiều của khác lấy một suất mua xe. Video: Chiếc Mercedes-G63 địa hình “cuồng dại” của Brabus.

