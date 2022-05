Cận cảnh Mercedes-AMG G63 độ Brabus hơn 12 tỷ đồng tại Hà Nội

Tại thị trường Việt Nam, có không ít mẫu xe sang Mercedes-Benz đã được lột xác dưới bàn tay của hãng độ Đức - Brabus. Nhưng tiêu biểu nhất phải kể đến các bản độ dành cho dòng xe SUV đắt tiền Mercedes-AMG G63 thế hệ mới. MercedesBenz G-Calss đời mới nhất hiện nay bao gồm phiên bản G63 AMG Edition 1 hay G63 AMG tiêu chuẩn thường được chủ nhân "lột xác" với những gói độ mới nhất đến từ thương hiệu Brabus nhằm tạo dấu ấn riêng. Chiếc xe trong bài cũng không ngoại lệ khi nó được chủ nhân tại Hà Nội độ gói full Brabus gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, ngoại hình chiếc Mercedes-AMG G63 độ Brabus này sở hữu thiết kế ấn tượng hơn so với nguyên bản, nhiều chi tiết được độ lại. Phần cản trước với thiết kế góc cạnh và hầm hố. Logo ngôi sao ba cánh cỡ lớn ở lưới tản nhiệt cũng được thay bằng logo Brabus. Nắp capo cũng được thay bằng loại làm từ sợi carbon, đi kèm với hốc hút gió cỡ lớn cùng những đường dập nổi tạo điểm nhấn. Hệ thống đèn LED trợ sáng với phần ốp làm bằng carbon xuất hiện trên nóc xe. Trên xe xuất hiện khá nhiều hốc hút gió giả làm tăng vẻ hầm hố của chiếc SUV, logo Brabus được đính ngay dưới cột A và mâm của xe. Dù là mẫu SUV địa hình, hãng độ Brabus vẫn phá cách bằng việc trang bị cánh gió cỡ lớn ở phía sau. Bên trong chiếc Mercedes-AMG G63 độ Brabus, các chi tiết vẫn là nguyên bản. Nội thất được bọc hoàn toàn bằng da cho ghế ngồi, cửa xe và bảng táp-lô. Ghế ngồi sử dụng hai tông màu là đen và đỏ. Đai an toàn cũng được sử dụng gam màu đỏ nhằm tạo nên sự đồng bộ với khoang nội thất. Để tăng thêm tính hiện đại, Mercedes-Benz cũng trang bị hai màn hình sắc nét với kích thước 12,3 inch đặt sau vô-lăng và chính giữa táp-lô xe. Hệ thống giải trí có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh Burmester 15 loa, công suất 590W. Điều hòa tự động 3 vùng. Xe còn có khả năng nhớ vị trí hàng ghế trước, vô lăng và gương chiếu hậu. Cả 2 hàng ghế đều có tính năng sưởi, trong khi chỉ hàng ghế trước có chức năng massage. Màn hình cụm đồng hồ cũng có kích thước 12,3 inch tương tự như màn hình giải trí. Về công nghệ an toàn, mẫu SUV hàng đầu của Mercedes-Benz trang bị chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, phanh thích ứng, khởi hành ngang dốc, giữ phanh tự động Hold, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo mất tập trung và hệ thống 7 túi khí... Nhiều khả năng bản độ này không có sự can thiệp vào động cơ. Dưới nắp capo vẫn là động cơ V8 4.0L, tăng áp kép, sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Matic, chiếc SUV Đức tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây và đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Xe được trang bị 3 chế độ offroad là Sand, Trail và Rock, 3 bộ khóa vi sai cùng tỷ số truyền cấp số chậm được cải thiện thành 2.93:1 so với 2.10:1 như trước nhằm cung cấp nhiều sức kéo hơn đến các bánh xe khi đi đường xấu. Tại Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz G63 AMG chính hãng hiện đang được công bố là 10,619 tỷ đồng. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 độ Brabus trong bài viết này thuộc phiên bản sản xuất năm 2020, nó hiện đang được chủ xe chào bán với mức giá khoảng hơn 12 tỷ đồng tại Hà Nội . Video: Xem chi tiết Mercedes-AMG G63 độ Brabus G800.

Tại thị trường Việt Nam, có không ít mẫu xe sang Mercedes-Benz đã được lột xác dưới bàn tay của hãng độ Đức - Brabus. Nhưng tiêu biểu nhất phải kể đến các bản độ dành cho dòng xe SUV đắt tiền Mercedes-AMG G63 thế hệ mới. MercedesBenz G-Calss đời mới nhất hiện nay bao gồm phiên bản G63 AMG Edition 1 hay G63 AMG tiêu chuẩn thường được chủ nhân "lột xác" với những gói độ mới nhất đến từ thương hiệu Brabus nhằm tạo dấu ấn riêng. Chiếc xe trong bài cũng không ngoại lệ khi nó được chủ nhân tại Hà Nội độ gói full Brabus gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, ngoại hình chiếc Mercedes-AMG G63 độ Brabus này sở hữu thiết kế ấn tượng hơn so với nguyên bản, nhiều chi tiết được độ lại. Phần cản trước với thiết kế góc cạnh và hầm hố. Logo ngôi sao ba cánh cỡ lớn ở lưới tản nhiệt cũng được thay bằng logo Brabus. Nắp capo cũng được thay bằng loại làm từ sợi carbon, đi kèm với hốc hút gió cỡ lớn cùng những đường dập nổi tạo điểm nhấn. Hệ thống đèn LED trợ sáng với phần ốp làm bằng carbon xuất hiện trên nóc xe. Trên xe xuất hiện khá nhiều hốc hút gió giả làm tăng vẻ hầm hố của chiếc SUV, logo Brabus được đính ngay dưới cột A và mâm của xe. Dù là mẫu SUV địa hình, hãng độ Brabus vẫn phá cách bằng việc trang bị cánh gió cỡ lớn ở phía sau. Bên trong chiếc Mercedes-AMG G63 độ Brabus, các chi tiết vẫn là nguyên bản. Nội thất được bọc hoàn toàn bằng da cho ghế ngồi, cửa xe và bảng táp-lô. Ghế ngồi sử dụng hai tông màu là đen và đỏ. Đai an toàn cũng được sử dụng gam màu đỏ nhằm tạo nên sự đồng bộ với khoang nội thất. Để tăng thêm tính hiện đại, Mercedes-Benz cũng trang bị hai màn hình sắc nét với kích thước 12,3 inch đặt sau vô-lăng và chính giữa táp-lô xe. Hệ thống giải trí có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh Burmester 15 loa, công suất 590W. Điều hòa tự động 3 vùng. Xe còn có khả năng nhớ vị trí hàng ghế trước, vô lăng và gương chiếu hậu. Cả 2 hàng ghế đều có tính năng sưởi, trong khi chỉ hàng ghế trước có chức năng massage. Màn hình cụm đồng hồ cũng có kích thước 12,3 inch tương tự như màn hình giải trí. Về công nghệ an toàn, mẫu SUV hàng đầu của Mercedes-Benz trang bị chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, phanh thích ứng, khởi hành ngang dốc, giữ phanh tự động Hold, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo mất tập trung và hệ thống 7 túi khí... Nhiều khả năng bản độ này không có sự can thiệp vào động cơ. Dưới nắp capo vẫn là động cơ V8 4.0L, tăng áp kép, sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Matic, chiếc SUV Đức tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây và đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Xe được trang bị 3 chế độ offroad là Sand, Trail và Rock, 3 bộ khóa vi sai cùng tỷ số truyền cấp số chậm được cải thiện thành 2.93:1 so với 2.10:1 như trước nhằm cung cấp nhiều sức kéo hơn đến các bánh xe khi đi đường xấu. Tại Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz G63 AMG chính hãng hiện đang được công bố là 10,619 tỷ đồng. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 độ Brabus trong bài viết này thuộc phiên bản sản xuất năm 2020, nó hiện đang được chủ xe chào bán với mức giá khoảng hơn 12 tỷ đồng tại Hà Nội . Video: Xem chi tiết Mercedes-AMG G63 độ Brabus G800.