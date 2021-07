Mercedes eActros - xe tải hạng nặng chạy điện đến từ tương lai

Để góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới, Mercedes-Benz đã và đang tiến hành việc nghiên cứu, sản xuất những chiếc xe chạy điện 100%, không chỉ là xe chở khách mà còn với cả xe tải chở hàng chuyên dụng. Mercedes eActros chạy điện là mẫu xe tiên phong trong dự án lớn này.Mercedes-Benz eActros hoàn toàn mới được trang bị một cặp động cơ điện làm mát bằng chất lỏng ở trục sau, cho công suất liên tục 442 mã lực dù thực tế có thể đạt tới 536 mã lực. Đi kèm là hộp số 2 cấp xe để tăng tốc tốt hơn. Xe tải điện eActros có thể được cung cấp 3 hoặc 4 bộ pin 105 kWh, gấp vài lần so với mẫu xe điện EQS của Mercedes. Ở cấu hình 4 pin, eActros có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 400 km. Với bộ sạc 400A DC, pin có thể tăng từ 20% lên 80% chỉ trong hơn một giờ. Giống như ô tô điện thông thường, eActros cũng có hệ thống phanh phục hồi năng lượng. Nhờ việc dùng động cơ điện, Mercedes-Benz eActros tự tin là một chiếc xe tải hạng nặng "yên tĩnh" nhất hiện nay, sẽ không có tiếng ồn khó chịu từ động cơ dầu diesel dội vào cabin xe, các phương tiện di chuyển xung quanh cũng thấy dễ chịu hơn. Không chỉ vậy, eActros còn sở hữu hệ thống thông tin giải trí tiên tiến, giúp người lái xe nắm rõ việc sử dụng năng lượng và phần năng lượng còn lại, trong khi phụ lái có thể cài đặt các cấu hình cho xe tải trên những tuyến đường nhất định, cũng như xây dựng kế hoạch cho thời gian nghỉ ngơi và thời gian sạc. Mercedes sẽ cung cấp các gói bảo dưỡng và sửa chữa cực ưu đãi cho eActros để giúp các công ty hậu cần cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn. Để nâng cao độ an toàn, pin đã được "cách ly" trong bộ vỏ đặc biệt bằng nhôm nhằm giữ các khối pin được an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn và dây điện cao thế cũng được bảo vệ cẩn thận. Ngoài ra, lái xe cũng có quyền truy cập vào hệ thống ngắt điện cao áp nếu thấy có vấn đề bất thường. Xe tải điện Mercedes-Benz eActros còn có nhiều công nghệ an toàn tiêu chuẩn đáng chú ý khác như hệ thống phanh khẩn cấp giúp tránh va chạm ngay từ đầu và hệ thống camera chiếu hậu mới nhất của Mercedes. Video: Chi tiết Mercedes eActros - xe tải hạng nặng chạy điện.

