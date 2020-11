Mercedes-Benz S400 độ siêu sang Maybach hơn 2 tỷ ở Hà Nội

Xe sang Mercedes-Benz S400 được đánh giá là phiên bản bán chạy nhất trong dòng S-Class thế hệ trước. Đã có rất nhiều doanh nhân quyết định sở hữu mẫu xe này do sự hợp lý về giá cả và nó cũng được trang bị không thua kém quá nhiều so với đàn anh cao cấp hơn là S500. Do có quá nhiều mẫu xe sedan Mercedes-Benz S400 xuất hiện trên phố, một dân chơi xe tại Hà Nội đã quyết định độ lại chiếc S400 đời 2015 của mình theo phong cách xe siêu sang Maybach. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, chiếc Mercedes-Benz S400 độ Maybach này đã được đưa lên sàn xe cũ Hà Nội với số km lăn bánh khoảng 4,5 vạn miles. Về ngoại hình, Mercedes-Benz S400 đời 2015 mang biển Hà Nội này đã được độ một số chi tiết phong cách Mercedes Maybach S600, tuy nhiên một số chi tiết như logo, cản trước và đèn pha... vẫn không có gì thay đổi. Nước sơn của xe được làm mới với hai tông màu trắng và vàng khá bắt mắt. Phần đuôi sau xe cũng độ 4 ống xả kiểu Mercedes Maybach nhưng ống xả này nhỏ hơn so với dòng xe thật. Có phần dải chrome giữa xe giống Maybach và dán thêm chữ Maybach. Tuy nhiên nhìn ngang thân với phát hiện ra đây là hàng "nhái" vì phần thân ngắn hơn Maybach khá nhiều. Nổi bật nhất vẫn là bộ vành kiểu Maybach 600 đẹp mắt. Bên trong xe giữ được giữ nguyên và không thay đổi. Xe sở hữu da bọc nội thất cùng màu bên ngoài, vô lăng hai chấu bọc da, ốp gỗ và kim loại một cách hài hòa và tinh tế. Xe vẫn được trang bị 2 màn hình 12,3 inch sau vô-lăng. Hệ thống giải trí với đầu ra là dàn âm thanh Burmester. Tuy nhiên, xe chưa có trang bị camera 360, hệ thống Comand chưa phải dạng cảm ứng. Mặt táp-lô và thành cửa bọc da với đường viền chỉ trang trí đẹp mắt. Đồng hồ thời gian analog với ngôi sao 3 cánh ở chính giữa bảng điều khiển. Ốp bệ cửa với logo Mercedes-Benz phát sáng. Hàng ghế sau với 2 ghế bên có thể điều chỉnh điện, nhớ vị trí, tích hợp hệ thống sưởi, thêm tính năng massage với 6 chế độ khác nhau. Các trang bị tiện ích của xe bao gồm; hệ thống điều khiển truyền thông đa phương tiện COMAND Online với đầu đọc DVD 6 đĩa; bộ thu sóng phát thanh; đầu đọc thẻ SD; bộ nhớ lưu trữ nhạc 10 GB tương thích định dạng MP3/ WMA/ ACC), kết nối Bluetooth. Các cổng kết nối truyền thông đa phương tiện phía dưới tựa tay trung tâm hàng ghế trước và sau hỗ trợ các thiết bị giải trí di động... Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh vòm Burmester® cao cấp, hệ thống AIR-BALANCE với bộ lọc không khí cao cấp, chức năng ion hóa oxy & tạo hương thơm thông minh. Các tính năng và hệ thống an toàn trên xe được trang bị đầy đủ mang lại sự thoải mái cùng an toàn nhất cho người ngồi trên xe. Mercedes-Benz S400 vẫn được trang bị các tính năng cao cấp của dòng xe S-Class. Xe được trang bị động cơ V6 tăng áp kép hiệu suất cao, sản sinh công suất 333 mã lực, mômen xoắn cực đại 480 Nm. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6 giây và khả năng tiêu thụ 8 lít nhiên liệu cho 100Km. Giá xe Mercedes S400 2015 lắp rắp trong nước thời điểm ra mắt là 3,48 tỷ đồng, thấp hơn cả mẫu xe sang tầm trung Nhật Bản là Lexus GS350 có giá bán 3,6 tỉ đồng. Chiếc S400 đời 2015 độ Mercedes-Maybach S600 trong bài viết này đang được chào bán với giá khoảng hơn 2 tỷ đồng tại Hà Nội. Video: Mercedes s400 2014 độ nâng đời lên Maybach S560 2019.

