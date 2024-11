Tang lễ Suzuki Maruti Wagon R 14 tuổi, cả nghìn người tham dự

Mới đây, một video được chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cho thấy đây là tang lễ xe Suzuki Wagon R Silky Silver Colour (ở Ấn Độ gọi là Maruti Wagon R) đang lao xuống một hố sâu chừng 4,5m. Có thể thấy tiếng kèn trống vang lên khắp nơi. Chiếc ôtô cũ có vẻ là mẫu xe Suzuki Maruti Wagon R đời 2010 sản xuất tại Ấn Độ. Xe được trang trí bằng vòng hoa xung quanh thân, nóc đầy cánh hoa hồng. Sau khi chiếc xe yên vị trong hố, người ta đã phủ lên một tấm khăn màu xanh lá cây và mọi người rải cánh hoa lên đó. Sanjay Polara, nông dân đến từ Amreli, Gujarat, Ấn Độ, đã tổ chức buổi lễ chôn cất chiếc Suzuki Maruti Wagon R đã 14 năm tuổi của gia đình. Buổi lễ có khoảng 1.500 người tham dự, thậm chí có cả linh mục đọc kinh tiễn biệt. Cuối cùng, máy xúc đổ đất cát lên để đưa chiếc xe đến nơi an nghỉ cuối cùng. Buổi lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống của người Hindu, thậm chí gia chủ còn trồng cây - một thủ tục phổ biến - tại nơi này. Kết thúc lễ tiễn đưa, Sanjay đã mời mọi người tham dự một bữa tiệc trang trọng. Theo Sanjay tiết lộ ông đã bỏ ra số tiền làm tang lễ tương đương giá xe Suzuki Wagon R được mua vào năm 2010. Sanjay nói, "Tôi đã mua xe cách đây gần 12 năm và chiếc xe đã mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Không chỉ thành công trong kinh doanh, gia đình tôi còn có địa vị cao và được nhiều người tôn trọng. Chiếc xe đã chứng minh đã mang đến may mắn cho gia đình tôi và tôi. Do đó, thay vì bán đi, tôi đã tặng chiếc xe một buổi lễ chôn cất trang trọng để thể hiện sự tri ân". Thực tế, nhiều người theo đạo Hindu ở Ấn Độ rất coi trọng xe cộ. Thậm chí họ có cả nghi lễ tôn giáo phức tạp riêng được thực hiện khi mua một chiếc xe mới, nhằm mục đích cầu nguyện những chiếc xe hoạt động đáng tin cậy và an toàn. Dù vậy, việc làm lễ chôn cất cho chiếc ôtô là rất hiếm gặp. Suzuki Wagon là mẫu xe nằm trong phân khúc xe hơi loại nhỏ dành cho đô thị, nó được thiết kế hướng đến sự tiện dụng và thực tế. Đây cũng là dòng ôtô đặc trưng và rất được ưa chuông tại quê nhà Nhật Bản. Xe ra đời từ năm 1993 và đến nay đã có hơn 6 triệu chiếc bán ra trên toàn cầu. Xe sử dụng động cơ xăng, có dung tích xi lanh 970cc đời cũ, đời Suzuki Maruti Wagon R sở hữu động cơ kiểu cấp liệu MPI trục cam kép DOHC, hộp số sàn 5 cấp, dẫn động cầu trước, dung tích 1 lít, 3 xi lanh. Xe có công suất 68 mã lực, mô men xoắn cực đại 90 Nm. Video: Tang lễ chiếc Suzuki cũ có 1.500 người dự, kèn trống đầy đủ.

