Mercedes-Benz GLS 500 "chạy lướt" hơn 7 tỷ tại Vĩnh Phúc

Mẫu xe sang Mercedes-Benz GLS 500 ra đời nhằm thay thế dòng GL trước đây. Trong phân khúc SUV hạng sang 7 chỗ cỡ lớn trên thị trường, đối thủ của GLS 500 4MATIC là những cái tên đình đám không kém như Lexus LX570, Volvo XC90 hay "người đồng hương" Audi Q7. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 1.934 x 1.850 (mm). Những thông số này biến Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC 2018 trở thành một mẫu xe to lớn với khoang nội thất rộng rãi. Tuy nhiên, thiết kế mới đã khiến mẫu SUV 7 chỗ có cảm quan gọn gàng hơn rất nhiều so dòng xe GL trước đây. Là mẫu xe đầu bảng của mình, hãng xe sang Mercedes-Benz đã trang bị GLS 500 4MATIC tất cả những trang bị tân tiến nhất. Những điểm nhận thấy đầu tiên sẽ là cụm đèn LED thông minh, những cảm biến quanh thân xe, bodykit thể thao và camera360 nằm ngay dưới logo ngôi sao ba cánh. Xe sở hữu vành hợp kim đa chấu đường kính 21 inch, khoảng nhún giảm sốc lớn giúp xe vượt mọi địa hình. Ngoài ra, gói hỗ trợ vượt địa hình với 6 chế độ lái khác nhau phù hợp với mọi điều kiện mặt đường. Nội thất của mẫu xe SUV hạng sang này có nhiều điểm mới so với "đàn anh" thế hệ GL trước đây. Mercedes-Benz cải tiến vô-lăng, cụm đồng hồ mới và màn hình cảm ứng 8 inch lớn hơn trước. Ngôn ngữ thiết kế của không gian nội thất GLS khá đơn giản, tạo cảm giác rộng rãi hơn. Hàng ghế thứ 2 có tùy chọn 2 chỗ ngồi hoặc 3 chỗ ngồi. Trên tựa đầu hàng ghế trước gắn hai màn hình cảm ứng phục vụ giải trí cho các hành khách ngồi sau. Hàng ghế thứ 3 đủ chỗ cho 2 người lớn, có tùy chọn tất cả hàng ghế gập điện. Cốp rộng rãi đủ chứa những kiện hành lý lớn cho những chuyến đi xa. Đặc biệt hàng ghế thứ 3 có thể gấp phẳng xuống sàn. Những trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống bảo vệ PRE-SAFE, chống bó cứng phanh ABS; hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP, chức năng hỗ trợ xuống dốc Downhill Speed Regulation (DSR), hỗ trợ khởi hành giữa dốc, gói trang bị ON & OFFROAD với 6 chế độ lái phù hợp với các điều kiện khác nhau cả trên đường trường và đường địa hình,... Sức mạnh của Mercedes GLS 500 4MATIC tới từ động cơ V8, kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp, cho ra công suất cực đại 435 mã lực tại vòng tua 5.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 700 Nm tại tua máy từ 1.800 - 3.500 vòng/phút, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 5,4 giây trước khi đạt vận tốc tối 250 km/h.Giá xe Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC khi ra mắt tại thị trường Việt Nam được niêm yết khoảng hơn 8 tỷ đồng. Hiện phiên bản hiện tại này đang được giảm giá để chuẩn bị chào đón thế hệ mới sắp ra mắt. Chiếc Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC đời 2018 hiện đang được chủ nhân tại Vĩnh Phúc rao bán trên sàn xe cũ với mức giá hơn 7 tỷ đồng (chưa thương lượng). Đáng chú ý đây là phiên bản nhập Mỹ về Việt Nam và mới chỉ được chủ nhân cho lăn bánh khoảng 2000km, một con số khá ít. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC tại Việt Nam.

