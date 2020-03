Mercedes-Benz GLC 300 Coupe 2020 hơn 3 tỷ đồng ở Hà Nội

Mercedes-Benz GLC 300 Coupe 2020 là phiên bản thể thao của dòng GLC-Class mới được giới thiệu tại thị trường ôtô Việt Nam. Khác với những bản của dòng SUV được lắp ráp trong nước, Mercedes-Benz GLC 300 Coupe lại là xe nhập khẩu nguyên chiếc vì đây không phải phiên bản chủ lực nên thương hiệu xe sang Đức đã không lắp ráp. Do là xe nhập khẩu nên giá xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe 2020 sẽ có mức giá đắt hơn 400 triệu đồng so với GLC 300 4Matic CKD ra mắt cùng đợt hồi đầu tháng 3 này. Đổi lại, khách hàng sẽ được trải nghiệm một số trang bị đã không còn hiện diện trên bản lắp ráp trong nước của GLC 300 4 Matic 2020. Về ngoại hình, Mercedes-Benz GLC 300 Coupe 2020 được áp dụng gói ngoại thất AMG Line nên xe có cái nhìn thể thao và không khác biệt quá nhiều so với bản lắp ráp trong nước hiện đang được bán song song. Lưới tản nhiệt của mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 Coupe 2020 dạng vân kim cương 3D dạng sao rơi, trung tâm là logo cỡ lớn. Bên dưới, phiên bản Coupe của GLC 300 2020 có phần cản trước đục lỗ sử dụng kim loại sáng màu. Mercedes-Benz GLC 300 Coupe 2020 sở hữu kích thước tổng thể chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.750 x 1.900 x 1.600 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.873 mm. Thông số trên bản Coupe chỉ có chiều cao thấp hơn đôi chút so với bản SUV, điều này tương ứng với thiết kế dạng dốc mái của xe. So với bản SUV, biến thể Coupe của Mercedes-Benz GLC 300 2020 vẫn có bộ mâm AMG kích thước 19 inch 5 chấu kép, bậc lên/xuống gắn cố định và tay nắm cửa đồng màu thân xe cùng chi tiết crom. Gương chiếu hậu trên Mercedes-Benz GLC 300 Coupe 2020 tích hợp đèn xi-nhan LED, camera lề và có tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương, nhớ 3 vị trí. Mercedes-Benz GLC 300 Coupe 2020 tiếp tục sử dụng gói nội thất AMG Line với 3 tùy chọn màu gồm: Đen, Nâu Saddle và Đỏ Cranberry. Khách hàng có thể tuỳ chỉnh đèn nội thất 64 màu quen thuộc trên hầu hết các dòng xe Mercedes-Benz hiện nay. Vật liệu thiết kế ở khu vực này là da Artico, gỗ Anthracite open-pore oak màu xám chống bám vân tay. "Trái tim" xe Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe 2020 là khối động cơ xăng mã hiệu M264, i4 - 2.0L tăng áp cho công suất tối đa 258 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. GLC 300 Coupe 2020 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6,3 giây trước khi đạt vận tốc 240 km/h. Được biết, Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe 2020 nhập khẩu đã về đến đại lý Mercedes-Benz Haxaco Hà Nội với mức giá 3,069 tỷ đồng Video: Đánh giá Mercedes-Benz GLC 300 Coupe tại Việt Nam.

