Mercedes-Benz GLC 2023 dự kiến cao nhất 2,9 tỷ đồng tại Việt Nam?

Theo thông tin từ đại lý, Mercedes-Benz GLC 2023 mới hiện đã được nhận đặt cọc với mức giá dự kiến lên tới 2,9 tỷ đồng đối với phiên bản GLC 300. Trước mắt, mẫu SUV này được phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ tháng 4/2023. Tới tháng 6/2023, mẫu xe SUV hạng sang này sẽ được chuyển đổi sang lắp ráp trong nước với mức giá xe Mercedes-Benz GLC 2023 dự kiến giảm xuống còn 2,7 tỷ đồng với bản GLC 300 và khoảng 2,2 tỷ đồng với GLC 200. Như vậy, giá xe Mercedes-Benz GLC 2023 tại Việt Nam có mức bán ra cao hơn đáng kể so với phiên bản hiện hành. GLC 2022 hiện có mặt tại đại lý với mức giá từ 1,909 đến 2,639 tỷ đồng. Mercedes-Benz GLC thế hệ mới ra mắt vào tháng 6/2022 với những thay đổi đáng chú ý về mặt trang bị vận hành. Cụ thể, tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ hybrid. Trong đó, bản GLC 200 4Matic có công suất 227 mã lực, mô-men xoắn 520 Nm, bản GLC 300 4Matic mạnh 281 mã lực, mô-men xoắn 600 Nm. Thiết kế ngoại thất của GLC 2023 không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Cụm đèn pha mang thiết kế mới hiện đại hơn, lưới tản nhiệt và hốc gió bên dưới cũng được tinh chỉnh lại. Khoang cabin GLC 2023 mang phong cách sang trọng và hiện đại, lấy cảm hứng từ S-Class mới. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 11,9 inch có hệ thống thông tin giải trí MBUX thế hệ mới nhất. Xe còn được trang bị sạc không dây, ghế trước có sưởi cùng nhiều gói tùy chọn khác. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Mercedes-Benz GLC 2023 trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung tại thị trường Việt Nam là BMW X3. Được biết, trong thời gian sắp tới X3 cũng sẽ được lắp ráp CKD tại Thaco Việt Nam nhằm giảm giá thành với GLC. Hiện X3 được phân phối với 3 phiên bản, đi kèm mức giá từ 1,799 tỷ đến 2,439 tỷ đồng. Như vậy, giá bán của X3 phiên bản cao cấp nhất thấp hơn tới nửa tỷ đồng so với giá dự kiến của GLC 2023. Video: Mercedes-Benz GLC 2023 thay đổi những gì?

