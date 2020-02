Mercedes-Benz GLC 200 2020 từ 1,8 tỷ đồng tại Việt Nam?

Hiện nay, nhiều đại lý của Mercedes-Benz tại Việt Nam đã bắt đầu tiến hành cho khách đặt cọc trước đối với mẫu xe GLC phiên bản nâng cấp mới. Theo ghi nhận, mẫu xe Mercedes-Benz GLC 2020 phiên bản nâng cấp sẽ được bán ra với 2 biến thể, bao gồm GLC 200 và GLC 200 4Matic, cả hai đều đến tay khách hàng theo dạng lắp ráp trong nước. Dự kiến, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ chính thức trình làng GLC mới vào cuối tháng 2 này. Mức giá xe Mercedes-Benz GLC 200 mới tạm tính cho hai biến thể ở mức từ 1,8 - 2 tỷ đồng. Như vậy, khi so sánh với phiên bản tiền nhiệm, Mercedes-Benz GLC 200 đang có mức giá tạm tính cao hơn khoảng 100 triệu đồng (GLC 200 hiện tại có giá 1,699 tỷ đồng). Tuy nhiên, bù lại GLC 200 mới sẽ đón nhận khá nhiều nâng cấp về trang bị so với trước đây như ở phần ngoại thất, nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng Full-Led hiện đại (Không Multibeam), thiết kế chi tiết đèn thay đổi khá giống với C200 mới, cản trước/sau tinh chỉnh, mâm xe 18 inch 5 chấu kép cho bản GLC 200 và 19 inch cho bản GLC 200 4Matic. Thay vì đèn Multibeam như "đàn anh" GLC 300 4Matic, trên GLC 200 và GLC 200 4Matic đều sẽ sử dụng đèn Full-Led Về trang bị nội thất, ngoài những công nghệ và trang bị sẵn có trên phiên bản tiền nhiệm, GLC 200 mới còn sở hữu loạt cải tiến đáng giá như màn hình giải trí và touchpad cảm ứng lớn hơn, hệ thống MBUX thế hệ mới, vô-lăng tích hợp nút cảm ứng tương tự GLC 300 2020... Về hệ truyền động, được biết bộ đôi Mercedes-Benz GLC 200 và GLC 200 4Matic sẽ sử chung khối động cơ xăng 2.0L tăng áp, tương tự như E 200 với công suất tối đa 197 mã lực và 300 Nm mô-men xoắn cực đại. Như vậy, GLC 200 mới có sức mạnh lớn hơn khoảng 13 mã lực so với trước nhưng đối với phiên bản GLC 200 4Matic, việc trang bị động cơ này sẽ khiến sức mạnh bị thuyên giảm đi tới 14 mã lực và 50 Nm mô-men xoắn. Cả hai biến thể đều đi kèm với trang bị hộp số tự động 9 cấp. Cuối cùng, về hệ dẫn động đúng như tên gọi, Mercedes-Benz GLC 200 sẽ sử dụng hệ dẫn động cầu sau, bản GLC 200 4Matic sẽ sử dụng hệ dẫn động 4 bánh. Video: Chi tiết Mercedes GLC 2020 phiên bản nâng cấp.

