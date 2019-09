Mercedes-Benz G63 2019 chính hãng hơn 10 tỷ về Việt Nam

Chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G63 AMG thế hệ mới vừa có mặt tại một đại lý chính hãng ở TP HCM, chậm hơn so với các đại lý tư nhân. Là biểu tượng off-road trường tồn với thời gian của cả thế giới, Mercedes-AMG G63 thế hệ mới sở hữu một loạt các cập nhật ở thiết kế cũng như trang bị tiêu chuẩn hay tùy chọn trên xe. Phần đầu Mercedes-Benz G63 AMG 2019 được tái thiết kế với cản trước và các hốc hút gió rộng hơn, lưới tản nhiệt chữ nhật đặc trưng của dòng G-Glass với các nan được tạo hình lưới vuông, cụm đèn pha với bóng LED đặt giữa đèn định vị cũng đã được tích hợp vào bên trong cụm đèn pha không còn đặt rời như ở đời cũ, đèn xi nhan được bố trí bên trên capo. Hệ thống đèn pha LED High Performance của mẫu SUV hạng sang Mercedes-Benz sẽ là trang bị tiêu chuẩn, ngoài ra khách hàng có thể tùy chọn nâng cấp thành đèn pha Multi-beam LED hiện đại hơn. Với khung xe cải tiến cứng và nhẹ hơn thế hệ trước đến 55% kết hợp cùng hệ thống treo độc lập phía trước và hệ thống treo liên kết 5 điểm phía sau. G63 2019 mới cũng cho khả năng off-road cũng như khả năng xử lý khi vào cua tốt hơn, đồng thời cũng tận dụng tối ưu sức mạnh từ khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép của AMG. Khối động cơ mới cho ra công suất 577 mã lực và momen xoắn 850 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp. Với dung tích nhỏ, động cơ này vốn đã có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn so với máy 5.5l V8 tăng áp kép cũ, tuy nhiên Mercedes-AMG còn có thể khiến chiếc xe “ăn” ít xăng hơn nhờ vào hệ thống ngắt xi-lanh mới. Khi không cần tới công suất lớn, động cơ V8 của G63 mới có thể ngắt bớt 2, 3 hoặc 5 xi-lanh. Mercedes cho biết G63 AMG có khả năng tăng tốc từ 0 -100km/h chỉ 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220km/h. Bên trong nội thất thực sự là một bước cải tiến vượt bậc của Mercedes G63 AMG, chất liệu da cao cấp được sử dụng nhiều hơn cũng như nhiều công nghệ hiện đại được tích hợp giúp người lái thoải mái tận tưởng chuyến đi kể cả khi on-road hay off-road. Màn hình đôi 12.3 inch là chi tiết thay đổi dễ nhận thấy nhất, hai màn hình này có nhiệm vụ hiển thị thông số kỹ thuật cũng như hệ thống thông tin giải trí COMAND ONLINE. Một cải tiến mới được đánh giá cao trên Mercedes G63 AMG là khoảng để chân hàng ghế sau nay được gia tăng thêm 152 mm so với phiên bản G63 trước đây. Đổi lại khoang hành lý có dung tích giảm đi đôi chút, nhưng dù sao nó vẫn rất rộng rãi nhờ thiết kế bánh dự phòng treo bên ngoài cửa sau. Mercedes-AMG G63 trang bị 3 chế độ offroad là Sand, Trail và Rock, 3 bộ khóa vi sai cùng tỷ số truyền cấp số chậm được cải thiện thành 2.93:1 so với 2.10:1 như trước nhằm cung cấp nhiều sức kéo hơn đến các bánh xe khi đi đường xấu. Tại Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz G63 AMG 2019 chính hãng hiện đang được công bố là 10,619 tỷ đồng. Video: Mercedes G63 AMG Edition 1 tại Việt Nam.

