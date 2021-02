Mercedes-Benz F100 đời 1991, xe dự đoán tương lai sau 30 năm

Hồi năm 1991, Mercedes-Benz từng hé lộ một mẫu concept có tên F 100. Với chữ “F” viết tắt cho chữ “future” (tương lai), chiếc xe này mang vai trò một cái nhìn thoáng qua về tương lai của không chỉ Mercedes với tư cách là một công ty, mà còn là ôtô nói chung. Chiếc xe nghiên cứu ra mắt lần đầu tiên cách đây 30 năm vào ngày 12/1/1991, tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS). Các kỹ sư và nhà thiết kế chịu trách nhiệm về Mercedes-Benz F 100 đời 1991 đã làm việc nỗ lực nhất có thể để đưa nhiều công nghệ tiên tiến vào nó hơn mọi chiếc concept trước đó. Thông qua F 100, Mercedes đã đưa ra những dự đoán tương lai vô cùng thú vị. Cho dù đó là điều khiển điện thoại trên vô lăng, kiểm soát khoảng cách, hay hệ thống giám sát áp suất lốp, những gì có vẻ như xa vời trong năm 1991 giờ đây đã trở nên phổ biến trên các phương tiện hiện đại. Do đó, hãy cùng nhìn lại một số công nghệ tương lai của Mercedes-Benz F 100 đặc biệt mà chúng ta thấy trên đường phố ngày nay. Công nghệ đầu tiên là đèn pha phóng điện qua khí. Nó được Mercedes giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1995 trên W210 E-Class dưới dạng đèn pha Xenon. Mặc dù ngày nay chúng ta hầu như đã bỏ qua nhu cầu về đèn pha phóng điện qua khí nhờ đèn LED, trong nhiều năm sau khi công nghệ này ra mắt, chúng đã là một tính năng quan trọng với ôtô. Một công nghệ khác trong danh mục này được giới thiệu sớm qua F 100 là cần gạt cảm ứng nước mưa. Được sử dụng lần đầu tiên trên một chiếc Mercedes trong năm 1996 với C140 CL-Class, ngày nay nó là một tính năng phổ biến ngay cả trên những chiếc xe thị trường đại trà. Cải tiến đầu tiên của F 100 về sự tiện lợi là vô lăng tích hợp điều khiển điện thoại. Lần đầu tiên được áp dụng trên một chiếc Mercedes vào năm 1998 với W220 S-Class, nó cũng là một tính năng rất phổ biến hiện nay. Một tính năng khác từ F 100 mà chúng ta thường thấy ngày nay là tính năng mở khóa không cần chìa và khởi động bằng nút bấm. Được giới thiệu vào năm 1999 với tên gọi KEYLESS-GO trên W220 S-Class, nhiều mẫu xe mới được bán ngày nay đều có công nghệ này dưới dạng tiêu chuẩn hoặc tùy chọn. Cuối cùng, F 100 có hệ thống giám sát áp suất lốp, một thứ được triển khai lần đầu trên một chiếc Mercedes C215 CL-Class trong năm 1999. Một lần nữa, tính năng này giờ đây đã trở nên vô cùng phổ biến. Mẫu concept F 100 có hệ dẫn động cầu trước, điều thường thấy trong ngàn, nhưng là điều chưa có tiền lệ đối với Mercedes ở thời đó. Tuy nhiên, điểm thực sự tỏa sáng của chiếc xe nghiên cứu là hệ thống truyền động sử dụng năng lượng hydro kết hợp với tấm pin mặt trời gắn trên nóc, một việc chưa từng xuất hiện hồi năm 1991. Thậm chí ngày nay cũng chỉ có một số ít xe chạy bằng hydro được bán trên thị trường toàn cầu, qua đó thực sự cho thấy Mercedes đã đi trước thời đại với ý tưởng này như thế nào. Nhiều hệ thống an toàn được trang bị trên F 100 cuối cùng đã được đưa vào tiêu chuẩn chung của ngành ô tô. Đầu tiên là hệ thống kiểm soát khoảng cách, tương tự như kiểm soát hành trình thích nghi ngày nay, và được ra mắt lần đầu trên một chiếc Mercedes W220 S-Class với tên gọi KTTONIC trong năm 1998. Ngoài ra, mẫu concept còn có hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động và camera đi lùi, lần lượt được giới thiệu vào năm 2007 và 2005 trên W221 S-Class. Tất cả những tính năng này đều thường được thấy trên nhiều chiếc xe hiện đại, nhưng Mercedes đã nghĩ về chúng từ năm 1991. Ngoài các công nghệ an toàn và các biện pháp phòng ngừa va chạm, Mercedes-Benz thiết kế F 100 với nhiều tính năng vật chất chống va chạm. Những chi tiết như ghế lái trung tâm, cửa mở dễ dàng, và khoảng cách tới bề mặt nội thất xa hơn, tất cả đều giúp F 100 bảo vệ người ngồi trong trường hợp va chạm, cũng như cho phép họ dễ dàng thoát ra ngoài ngay sau đó. Trong khi Mercedes có thể không phải là nhà sản xuất xe đầu tiên áp dụng một số công nghệ được đề cập ở đây, nhưng tầm nhìn xa về chúng từ cách đây 3 thập kỷ của thương hiệu Đức là một điều đáng ghi nhận. Video: Mercedes-Benz F 100 concept 1991 - chiếc xe đặc biệt.

Hồi năm 1991, Mercedes-Benz từng hé lộ một mẫu concept có tên F 100. Với chữ “F” viết tắt cho chữ “future” (tương lai), chiếc xe này mang vai trò một cái nhìn thoáng qua về tương lai của không chỉ Mercedes với tư cách là một công ty, mà còn là ôtô nói chung. Chiếc xe nghiên cứu ra mắt lần đầu tiên cách đây 30 năm vào ngày 12/1/1991, tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS). Các kỹ sư và nhà thiết kế chịu trách nhiệm về Mercedes-Benz F 100 đời 1991 đã làm việc nỗ lực nhất có thể để đưa nhiều công nghệ tiên tiến vào nó hơn mọi chiếc concept trước đó. Thông qua F 100, Mercedes đã đưa ra những dự đoán tương lai vô cùng thú vị. Cho dù đó là điều khiển điện thoại trên vô lăng, kiểm soát khoảng cách, hay hệ thống giám sát áp suất lốp, những gì có vẻ như xa vời trong năm 1991 giờ đây đã trở nên phổ biến trên các phương tiện hiện đại. Do đó, hãy cùng nhìn lại một số công nghệ tương lai của Mercedes-Benz F 100 đặc biệt mà chúng ta thấy trên đường phố ngày nay. Công nghệ đầu tiên là đèn pha phóng điện qua khí. Nó được Mercedes giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1995 trên W210 E-Class dưới dạng đèn pha Xenon. Mặc dù ngày nay chúng ta hầu như đã bỏ qua nhu cầu về đèn pha phóng điện qua khí nhờ đèn LED, trong nhiều năm sau khi công nghệ này ra mắt, chúng đã là một tính năng quan trọng với ôtô. Một công nghệ khác trong danh mục này được giới thiệu sớm qua F 100 là cần gạt cảm ứng nước mưa. Được sử dụng lần đầu tiên trên một chiếc Mercedes trong năm 1996 với C140 CL-Class, ngày nay nó là một tính năng phổ biến ngay cả trên những chiếc xe thị trường đại trà. Cải tiến đầu tiên của F 100 về sự tiện lợi là vô lăng tích hợp điều khiển điện thoại. Lần đầu tiên được áp dụng trên một chiếc Mercedes vào năm 1998 với W220 S-Class, nó cũng là một tính năng rất phổ biến hiện nay. Một tính năng khác từ F 100 mà chúng ta thường thấy ngày nay là tính năng mở khóa không cần chìa và khởi động bằng nút bấm. Được giới thiệu vào năm 1999 với tên gọi KEYLESS-GO trên W220 S-Class, nhiều mẫu xe mới được bán ngày nay đều có công nghệ này dưới dạng tiêu chuẩn hoặc tùy chọn. Cuối cùng, F 100 có hệ thống giám sát áp suất lốp, một thứ được triển khai lần đầu trên một chiếc Mercedes C215 CL-Class trong năm 1999. Một lần nữa, tính năng này giờ đây đã trở nên vô cùng phổ biến. Mẫu concept F 100 có hệ dẫn động cầu trước, điều thường thấy trong ngàn, nhưng là điều chưa có tiền lệ đối với Mercedes ở thời đó. Tuy nhiên, điểm thực sự tỏa sáng của chiếc xe nghiên cứu là hệ thống truyền động sử dụng năng lượng hydro kết hợp với tấm pin mặt trời gắn trên nóc, một việc chưa từng xuất hiện hồi năm 1991. Thậm chí ngày nay cũng chỉ có một số ít xe chạy bằng hydro được bán trên thị trường toàn cầu, qua đó thực sự cho thấy Mercedes đã đi trước thời đại với ý tưởng này như thế nào. Nhiều hệ thống an toàn được trang bị trên F 100 cuối cùng đã được đưa vào tiêu chuẩn chung của ngành ô tô. Đầu tiên là hệ thống kiểm soát khoảng cách, tương tự như kiểm soát hành trình thích nghi ngày nay, và được ra mắt lần đầu trên một chiếc Mercedes W220 S-Class với tên gọi KTTONIC trong năm 1998. Ngoài ra, mẫu concept còn có hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động và camera đi lùi, lần lượt được giới thiệu vào năm 2007 và 2005 trên W221 S-Class. Tất cả những tính năng này đều thường được thấy trên nhiều chiếc xe hiện đại, nhưng Mercedes đã nghĩ về chúng từ năm 1991. Ngoài các công nghệ an toàn và các biện pháp phòng ngừa va chạm, Mercedes-Benz thiết kế F 100 với nhiều tính năng vật chất chống va chạm. Những chi tiết như ghế lái trung tâm, cửa mở dễ dàng, và khoảng cách tới bề mặt nội thất xa hơn, tất cả đều giúp F 100 bảo vệ người ngồi trong trường hợp va chạm, cũng như cho phép họ dễ dàng thoát ra ngoài ngay sau đó. Trong khi Mercedes có thể không phải là nhà sản xuất xe đầu tiên áp dụng một số công nghệ được đề cập ở đây, nhưng tầm nhìn xa về chúng từ cách đây 3 thập kỷ của thương hiệu Đức là một điều đáng ghi nhận. Video: Mercedes-Benz F 100 concept 1991 - chiếc xe đặc biệt.