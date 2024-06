Mercedes-Benz C-Class "ăn" chỉ 1,5 lít xăng/100 km sắp bán tại Việt Nam

Theo thông tin từ ông Bradley Kelly, Tổng Giám đốc sắp hết nhiệm kỳ của Mercedes-Benz Việt Nam, thương hiệu ngôi sao 3 cánh chuẩn bị bán xe plug-in hybrid (PHEV) tại thị trường nước ta trong thời gian tới. Hai mẫu xe PHEV đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam sẽ là Mercedes-Benz C350e và S580e. Hiện cả hai mẫu xe kể trên đều đã được đưa về Việt Nam để chạy thử nghiệm. Trước đó, vào hồi tháng 2/2024, Mercedes-Benz cũng đã hoàn tất thử nghiệm tiêu thụ năng lượng cho cả hai mẫu xe này. Thông tin cụ thể về trang bị của Mercedes-Benz C350e và S580e tại Việt Nam vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Đăng kiểm, Mercedes-Benz C350e tại Việt Nam sẽ được trang bị hệ truyền động PHEV bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện mạnh 127 mã lực và 440 Nm cùng hộp số tự động 9 cấp. Tổng cộng, Mercedes-Benz C350e có công suất tối đa 308 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Bên cạnh đó là cụm pin lithium-ion với dung lượng 25,4 kWh, cho phép xe chạy được 117 km mà không cần dùng động cơ xăng. Nhờ đó, xe có lượng xăng tiêu thụ trung bình chỉ dừng ở mức 1,5 lít/100 km. Trong khi đó, Mercedes-Benz S580e dùng hệ truyền động PHEV với máy xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, mô-tơ điện và hộp số tự động 9 cấp. Động cơ xăng cho công suất tối đa 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 150 mã lực và 440 Nm. Khi kết hợp với nhau, động cơ và mô-tơ điện mang đến sức mạnh 510 mã lực, 750 Nm cho xe. Pin của Mercedes-Benz S580e là loại lithium-ion với dung lượng 28,6 kWh. Tương tự C350e, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này cũng chỉ tiêu thụ 1,5 lít xăng cho quãng đường 100 km. Với bộ sạc 11 kW, thời gian sạc đầy pin cho Mercedes-Benz C350e rơi vào khoảng 2 tiếng đồng hồ. Con số tương ứng của Mercedes-Benz S580e dao động từ khoảng 2 - 2,5 tiếng. Như vậy, dòng xe sang Mercedes-Benz C-Class tại Việt Nam chuẩn bị có 4 phiên bản, bên cạnh C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG đang bán. Giá bán của C-Class tại Việt Nam hiện dao động từ 1,389 - 2,179 tỷ đồng. Trong khi đó, Mercedes-Benz S-Class tại Việt Nam hiện có chỉ có 1 phiên bản là S450 4Matic với giá 5,039 tỷ đồng. Sự xuất hiện của S580e sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng khi tìm đến dòng sedan hạng sang cỡ lớn này. Trong thời gian qua, thương hiệu Mercedes-Benz đã giới thiệu tổng cộng 4 mẫu ô tô điện ở thị trường Việt Nam, bao gồm EQB, EQE SUV, EQS và EQS SUV. Tuy không được công bố nhưng doanh số của các mẫu ô tô điện này được dự đoán là không quá cao. Đây có lẽ là một phần lý do khiến hãng Mercedes-Benz thay đổi chiến lược và phân phối xe PHEV ở Việt Nam. Video: Chi tiết Mercedes C-Class AMG Line C350e Plug-in Hybrid.

