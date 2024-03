Cận cảnh Mercedes-AMG GT R giá 11,5 tỷ đầu tiên đeo biển Hà Nội

Chiếc Mercedes-AMG GT R đời 2022 trong bài là xe đầu tiên ra biển Hà Nội và cũng là chiếc duy nhất sở hữu màu sơn ngoại thất trắng. Vào giữa năm ngoái, siêu phẩm này đã được chuyển vào Sài Gòn và bất ngờ được rao bán trên thị trường xe cũ. Theo tìm hiểu, chiếc Mercedes-AMG GT R của đại gia Hà Nội mua vào hồi tháng 9/2022 theo diện nhập khẩu chính hãng. Đây là chiếc GT R thứ 6 đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh mang biển trắng tại Việt Nam, trong đó có 3 chiếc thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nguyên bản, chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R mang “hộ khẩu” Hà Nội này sở hữu màu sơn ngoại thất trắng tinh. Tuy nhiên, lần xuất hiện này chiếc “áo” của Mercedes-AMG GT R đã có thêm điểm nhấn đường sọc đen ở hai bên hông, làm tăng thêm vẻ thể thao cho xe. Ngoài ra, các chi tiết như gương chiếu hậu, mui và cánh gió cũng được sơn đen. Xe vẫn sử dụng bộ la-zăng đa chấu sơn màu đen bóng, đi cùng cùm phanh gốm màu vàng mang phong cách của dòng xe đua AMG GT3 và được bao bọc bởi bộ lốp thể thao Michelin Pilot Sport Cup 2. Bên trong khoang cabin, Mercedes-AMG GT R sở hữu nhiều tiện ích cao cấp như: bảng đồng hồ kích thước 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng tích hợp nút cảm ứng và núm xoay điều chỉnh hệ thống kiểm soát lực kéo màu vàng đặt giữa xe. Chưa hết, Mercedes-AMG GT R còn được trang bị bậc cửa ốp carbon cùng dòng chữ AMG phát sáng, xe có ghế ngồi bọc da Alcantara với các đường chỉ may tương phản và sọc màu trắng, dây đai an toàn cũng được nhuộm đỏ. Về truyền động, Mercedes-AMG GT R sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Kết hợp cùng hộp số thể thao ly hợp kép 7 cấp, xe có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Ngoài có động cơ khủng, xe còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như: ga tự động thích ứng, hệ thống treo AMG Drive Control, hệ thống lái trợ lực điện thể thao AMG, khóa vi sai chống trượt cho cầu sau AMG Hệ thống điều khiển lực kéo 9 cấp độ AMG Traction Control, hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống an toàn Pre-Safe, phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, chống trượt khi tăng tốc ASR, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Được biết, mức giá xe Mercedes-AMG GT R hiện đang bán chính hãng tại Việt Nam từ 11,5 tỷ đồng, chưa bao gồm tùy chọn như màu sơn, gói carbon, ghế ngồi hay chi phí lăn bánh,... Đây là chiếc Mercedes-AMG GT R đầu tiên tại Hà Nội ra biển số và cũng là xe duy nhất đang được chào bán hiện nay. Video: Khám phá Mercedes-AMG GT R tại Việt Nam.

