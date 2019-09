Mercedes-Benz A250 dùng 6 năm lỗ hơn 1 tỷ đồng ở Hà Nội

Mercedes-Benz A-Class ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013 với 2 phiên bản là A200 và A250 AMG. Phiên bản A250 AMG thời điểm đó có giá bán từ 1,623 tỷ đồng. Với mẫu xe Mercedes-Benz A250 AMG hãng ôtô hạng sang Đức muốn hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi trong đó chú trọng vào khách hàng nữ giới. Điểm mạnh của mẫu xe Mercedes-Benz A250 AMG 2013 này là thiết kế nhỏ nhắn, động cơ mạnh mẽ và giá bán hợp lý. Về mặt thiết kế, A-Class chính là mẫu xe nhỏ nhất của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam hiện nay, với kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.292x1.780x1.438 (mm) chiều dài trục cơ sở 2.699 (mm). Phiên bản A250 AMG nổi bật với lưới tản nhiệt 1 nan đi kèm logo ngôi sao 3 cánh. Phía dưới còn có thêm sự xuất hiện của 3 khe hút gió nhỏ dạng lưới đi kèm cản chống va thể thao. Đèn pha tích hợp dải đèn LED định vị sắc sảo. Thân xe nổi bật với những đường gân thể thao, mạnh mẽ. Mâm xe 5 chấu kích thước 18 inch đi kèm lốp 235/40. Gương chiếu hậu bên ngoài có khả năng chỉnh điện tích hợp đèn LED báo rẽ. Ở phía sau, đuôi xe có thiết kế hơi cụt, cụm đèn hậu dạng LED có thiết kế nhỏ nhắn, cản sau thể thao đi kèm hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên. Bên trong, Mercedes-Benz A250 AMG nổi bật với thiết kế ghế ngồi phong cách thể thao ôm sát lấy người ngồi ở hàng ghế trước. Chất liệu da trơn và da lộn được sử dụng để bọc ghế. Tap-lô được sử dụng chất liệu giả carbon khá nhiều. Khe gió điều hoà làm tròn với hoạ tiết hình chữ X bên trong và viền đỏ bên ngoài lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua. Màn hình giải trí trung tâm thiết kế nổi như một chiếc máy tính bảng điều khiển thông qua núm xoay đặt giữa hàng ghế trước. Vô-lăng 3 chấu bọc da ốp kim loại tích hợp thêm một số phím chức năng hỗ trợ người lái. Phía sau là màn hình hiển thị thông tin với 2 đồng hồ analog và 1 đồng hồ điện tử. Xe sở hữu ghế lái có khả năng chỉnh điện và nhớ vị trí. Ở khoang sau, Mercedes-Benz A250 AMG sở hữu 3 vị trí ngồi riêng biệt, khoảng duỗi chân ở mức vừa phải. Ghế ngồi vẫn sử dụng chất liệu tương tự hàng ghế trước của xe. Dây an toàn và chỉ may nổi có màu đỏ khá nổi bật. Khoang chứa đồ phía sau xe ở mức vừa phải bởi thiết kế tổng thể của xe khá nhỏ. Mercedes-Benz A250 AMG 2013 được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp M270 phun nhiên liệu trực tiếp dung tích 2.0L sản sinh công suất tối đa 211 mã lực, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép 7G-DCT, tiêu hao nhiên liệu trung bình 6,4L/100km. Các hệ thống an toàn như chống bó cứng phan ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR...Giá xe Mercedes-Benz A250 AMG đời 2013 khi ra mắt bán 1,623 tỷ đồng, sau khi hoành thành đăng kí đang kiểm và ra biển trắng tỉnh cũng sẽ có giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện tại, một khách hàng sau khi không còn sử dụng mẫu xe này đang nhờ một showroom tư nhân ở Hà Nội rao bán lại với giá chỉ 799 triệu đồng.

