Mercedes-Benz 300 SL bỏ xó 40 năm bán hơn 23 tỷ đồng

Là mẫu xe thể thao biểu tượng của Mercedes-Benz vào những năm 1960, một chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster vừa được bán với mức giá hơn 1 triệu USD (tương đương khoảng hơn 23 tỷ đồng). Điều đặc biệt đối với chiếc xe này là chiếc xe được chủ nhân ở vùng Trung Tây (Mỹ) giấu kỹ trong nhà kho của mình trong suốt hơn 40 năm. Do đó, tình trạng của chiếc xe xuống cấp khá nhiều với gần như toàn bộ chi tiết ngoại thất và nội thất đều bị biến dạng theo thời gian. Chủ nhân của chiếc xe cho biết sau khi cầm lái chiếc Mercedes-Benz 300 SL phiên bản coupe của người anh nên đã quyết định sắm riêng cho mình phiên bản mui trần vào năm 1976. Màu sơn nguyên bản của chiếc xe là xanh Blau Grau cùng nội thất màu xanh. Sau đó, xe đã được sơn thành màu bạc đặc trưng của các dòng xe Chiếc xe sau đó bị bỏ rơi trong nhà kho gần hàng thập kỷ cho đến khi được mua lại bởi Gullwing Motor Cars, một công ty có trụ sở tại New York.Giá xe Mercedes-Benz 300 SL này lên đến 1,095 triệu USD và nhanh chóng được bán cho một nhà sưu tập. Chiếc xe vẫn chưa qua bất kỳ quá trình tu sửa nào, bao gồm cả khung gầm, phần thân nguyên bản và bộ mui xếp mềm. Bên cạnh đó là giấy tờ thông tin kỹ thuật gốc cùng con đội kèm theo lúc mới xuất xưởng. Mercedes-Benz cổ và ghế da được nhuộm đen. Mặc dù được sản xuất cách đây hơn 60 năm, odo của chiếc 300 SL Roadster chưa vượt mức 15.000 dặm, tức khoảng hơn 24.000 km. Ra mắt vào năm 1957, chỉ có 1.848 chiếc 300 SL Roadster được sản xuất từ năm 1957 cho đến 1963, và chỉ có 249 chiếc được sản xuất trong năm 1960, bao gồm cả chiếc xe này. Mercedes-Benz 300 SL và 300 SL Roadster là mẫu xe thể thao 2 chỗ ngồi nổi tiếng của thương hiệu đến từ Đức trong thế kỷ trước. Chữ "SL" trong xe là viết tắt của "Super Leicht", trong tiếng Đức có nghĩa là siêu nhẹ. Xe được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Mercedes-Benz W194. Khác với phiên bản coupe trước đó, phiên bản Roadster được trang bị tiêu chuẩn bộ ghế da thật thay cho ghế bọc vải caro. Ngoài ra, phiên bản này còn được bán kèm theo bộ vali cao cấp cũng làm từ da với khoang hành lý rộng rãi hơn. Do bệ cửa của xe được làm cao hơn so với các mẫu xe khác, Mercedes-Benz cũng đã thiết kế vô lăng của xe có thể gập 90 độ so với bảng taplo để việc ra vào khoang lái dễ dàng. Mercedes-Benz 300 SL sử dụng khối động cơ M198 6 xilanh thẳng hàng dung tích 3.0L, sản sinh công suất cực đại 243 mã lực cùng mô men xoắn tối đa 294 Nm. Xe sử dụng ly hợp khô đĩa đơn cùng hộp số sàn 4 cấp. 300 SL có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 9,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 263 km/h, là thành tích cao nhất lúc bấy giờ. Là biểu tượng của những dòng xe thể thao lúc bấy giờ, Mercedes-Benz 300 SL còn là cảm hứng thiết kế của nhiều mẫu xe Mercedes-Benz hiện đại như chiếc SLS AMG, SLS AMG Roadster… Đối thủ của 300 SL lúc bấy giờ có thể kể đến như BMW 507, Porsche 356… Video: Ngắm vẻ đẹp Mercedes-Benz 300SL Roadster đời 1960.

Là mẫu xe thể thao biểu tượng của Mercedes-Benz vào những năm 1960, một chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster vừa được bán với mức giá hơn 1 triệu USD (tương đương khoảng hơn 23 tỷ đồng). Điều đặc biệt đối với chiếc xe này là chiếc xe được chủ nhân ở vùng Trung Tây (Mỹ) giấu kỹ trong nhà kho của mình trong suốt hơn 40 năm. Do đó, tình trạng của chiếc xe xuống cấp khá nhiều với gần như toàn bộ chi tiết ngoại thất và nội thất đều bị biến dạng theo thời gian. Chủ nhân của chiếc xe cho biết sau khi cầm lái chiếc Mercedes-Benz 300 SL phiên bản coupe của người anh nên đã quyết định sắm riêng cho mình phiên bản mui trần vào năm 1976. Màu sơn nguyên bản của chiếc xe là xanh Blau Grau cùng nội thất màu xanh. Sau đó, xe đã được sơn thành màu bạc đặc trưng của các dòng xe Chiếc xe sau đó bị bỏ rơi trong nhà kho gần hàng thập kỷ cho đến khi được mua lại bởi Gullwing Motor Cars, một công ty có trụ sở tại New York. Giá xe Mercedes-Benz 300 SL này lên đến 1,095 triệu USD và nhanh chóng được bán cho một nhà sưu tập. Chiếc xe vẫn chưa qua bất kỳ quá trình tu sửa nào, bao gồm cả khung gầm, phần thân nguyên bản và bộ mui xếp mềm. Bên cạnh đó là giấy tờ thông tin kỹ thuật gốc cùng con đội kèm theo lúc mới xuất xưởng. Mercedes-Benz cổ và ghế da được nhuộm đen. Mặc dù được sản xuất cách đây hơn 60 năm, odo của chiếc 300 SL Roadster chưa vượt mức 15.000 dặm, tức khoảng hơn 24.000 km. Ra mắt vào năm 1957, chỉ có 1.848 chiếc 300 SL Roadster được sản xuất từ năm 1957 cho đến 1963, và chỉ có 249 chiếc được sản xuất trong năm 1960, bao gồm cả chiếc xe này. Mercedes-Benz 300 SL và 300 SL Roadster là mẫu xe thể thao 2 chỗ ngồi nổi tiếng của thương hiệu đến từ Đức trong thế kỷ trước. Chữ "SL" trong xe là viết tắt của "Super Leicht", trong tiếng Đức có nghĩa là siêu nhẹ. Xe được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Mercedes-Benz W194. Khác với phiên bản coupe trước đó, phiên bản Roadster được trang bị tiêu chuẩn bộ ghế da thật thay cho ghế bọc vải caro. Ngoài ra, phiên bản này còn được bán kèm theo bộ vali cao cấp cũng làm từ da với khoang hành lý rộng rãi hơn. Do bệ cửa của xe được làm cao hơn so với các mẫu xe khác, Mercedes-Benz cũng đã thiết kế vô lăng của xe có thể gập 90 độ so với bảng taplo để việc ra vào khoang lái dễ dàng. Mercedes-Benz 300 SL sử dụng khối động cơ M198 6 xilanh thẳng hàng dung tích 3.0L, sản sinh công suất cực đại 243 mã lực cùng mô men xoắn tối đa 294 Nm. Xe sử dụng ly hợp khô đĩa đơn cùng hộp số sàn 4 cấp. 300 SL có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 9,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 263 km/h, là thành tích cao nhất lúc bấy giờ. Là biểu tượng của những dòng xe thể thao lúc bấy giờ, Mercedes-Benz 300 SL còn là cảm hứng thiết kế của nhiều mẫu xe Mercedes-Benz hiện đại như chiếc SLS AMG, SLS AMG Roadster… Đối thủ của 300 SL lúc bấy giờ có thể kể đến như BMW 507, Porsche 356… Video: Ngắm vẻ đẹp Mercedes-Benz 300SL Roadster đời 1960.