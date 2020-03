Mercedes-Benz 190 1984 độ động cơ V12 "to đùng" từ S-Class

Tráo đổi động cơ là một kiểu độ khá phổ biến thời nay, nhưng thi thoảng sẽ có một tác phẩm vượt xa suy nghĩ thông thường của chúng tôi. YouTuber người Hà Lan Johan Muter đã tráo đổi động cơ cũ mèm trong chiếc Mercedes-Benz 190 đời 1984 của anh ấy bằng một động cơ V12 mạnh mẽ và to lớn hơn từ một chiếc S-Class đời mới. Những chiếc Mercedes-Benz 190 cổ điển trước kia từng rất phổ biến và nổi tiếng vì độ đáng tin cậy tuyệt vời, nhưng tiếc rằng chúng có tồn tại một khuyết điểm đó là tốc độ. Bước nâng caaspcuar Muter đã sửa chữa vấn đề đó, bởi động cơ V12 anh ấy lấy từ một chiếc Mercedes S-Class có thể sản xuất số mã lực mạnh gấp gần 4 lần so với động cơ nguyên gốc. Muter có chia sẻ rằng khối động cơ mới chạy khá thuần và gần như không tạo ra sự khác biệt khi đi đều ở tốc độ chậm, nhưng nó thực sự phát huy tiềm năng ở tua máy khoảng 4.000 vòng/phút. Trong S-Class, động cơ V12 to lớn này nắm sâu dưới capô dài và hàng tấn chất liệu cách âm khiến nó không “gầm gừ” nổi. Được biết kế hoạch tiếp theo của Muter đối với chiếc xe là phục chế nội thất và chuẩn bị mang nó đi sơn lại trong tương lai gần. Sau đó, anh ấy nói rằng chiếc xe chắc sẽ được rao bán nhưng chưa định giá xe Mercedes-Benz 190 1984 là khoảng bao nhiêu tiền. Video: Mercedes 190 độ động cơ V12 của Johan Muter.

