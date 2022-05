Mercedes-AMG The Flip - coupe thể thao mang “khuôn mặt” G-Class

Mercedes-AMG The Flip mới được thiết kế dựa trên nền tảng mẫu Mercedes-AMG GT 4-Door, kết hợp với phần đầu xe của G-Class, tạo nên một cái nhìn vô cùng lạ mắt và thú vị. Tất nhiên các chi tiết như lưới tản nhiệt, hốc gió, cản trước...đều đã được làm gọn lại để phù hợp hơn với kiểu dáng coupe. Đặc biệt hơn, nam rapper Will.i.am đã yêu cầu lắp đặt bộ cửa mở ngược cho "The Flip". Trong khi đó, bộ mâm 5 chấu trên xe mang phong cách retro của những mẫu AMG từ thập niên 90. Các đường cắt xẻ khá tương đồng với mẫu xe thể thao SLS AMG. Đối với nội thất, khoang cabin của Mercedes-AMG The Flip đặc biệt này được hoàn thiện giống như phiên bản cao cấp có trên các dòng S-Class, bao gồm bọc da êm ái và cặp màn hình cỡ lớn tích hợp các tính năng hiện đại nhất. Dự án "The Flip" được khởi động từ tháng 9/2021. Chiếc xe sẽ có mặt tại giải đua Công Thức 1 Miami Grand Prix vào cuối tuần này. Theo chia sẻ của Will.I.Am, "mục đích tạo ra chiếc AMG đặc biệt này là để tài trợ cho các chương trình kỹ thuật trường học trong thành phố”. Will.I.Am không còn xa lạ với những chiếc xe tùy chỉnh "điên rồ", nhưng vẫn khá bất ngờ khi anh hợp tác với AMG để sản xuất một chiếc xe thể thao Mercedes-AMG chính thức. Video: Siêu xe hợp tác của Mercedes-AMG và Will.I.Am.

