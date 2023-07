Mercedes-AMG GT Black Series không dưới 18 tỷ cập bến Việt Nam

Mới đây, một showroom của người Việt ở Campuchia đã chia sẻ về việc đơn vị mình mới nhập về 1 chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series hàng hiếm đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cũng như giới mê xe, lý do vì đây chính là phiên bản còn thiếu trong dải sản phẩm xe thể thao Mercedes-AMG GT tại Việt Nam. Vì thế, đây sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đại gia Việt nào đó thích sưu tập dòng xe thể thao Mercedes-AMG GT, tuy nhiên, xe sẽ mang biển số của nước bạn Campuchia, nhưng với 1 phiên bản Black Series có ngoại hình giống với P One Edition cực hiếm, chỉ có 275 xe trên toàn cầu, rất đáng để trải nghiệm và sưu tập. Những hình ảnh do đơn vị nhập khẩu xe đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series này có bộ áo rất đẹp mắt, được lấy cảm hứng từ bản Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition, vốn chỉ sản xuất ra đúng 275 chiếc, dành cho 275 khách hàng mua siêu xe triệu đô Mercedes-AMG One. Trong đó, nửa thân trước của xe sẽ mang màu xám, còn lại sẽ được sơn đen với các ký hiệu ngôi sao, giống như bộ áo của xe Mercedes-AMG One được giới thiệu với truyền thông khi ra mắt. So với Mercedes-AMG GT R hay bản GT R Pro của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bản Mercedes-AMG GT Black Series đẳng cấp và cá tính hơn Mercedes-AMG GT Black Series được xây dựng theo phong cách 1 mẫu xe đường đua với khoảng sáng gầm cực thấp, phần mũi xe được sửa đổi lại, rất hầm hố với cánh lướt gió lớn, nắp capo đầy hiếu chiến. Vòng ra bên sườn, phần cửa với các tấm ốp được làm mới, nẹp sườn 100% carbon, la-zăng màu đen 19 inch cho bánh trước và bánh sau có kích thước 20 inch, đi kèm với đó là lớp sơn "Magmabeam" của AMG. Bao bọc bộ mâm xe là lốp chuyên dụng Michelin Pilot Cup 2 RM01A có kích thước 285/35 cho bánh trước và lốp sau là 335/30. Đằng sau xe, Mercedes-AMG GT Black Series có sự xuất hiện của 1 cánh gió đuôi khổng lồ, có thể điều chỉnh khi xe vào cua, tăng tốc... đảm bảo tính khí động học tốt nhất, toàn bộ cản va sau bằng carbon. Bên trong khoang lái của Mercedes-AMG GT Black Series có nội thất bọc da Nappa kết hợp với các đường chỉ khâu tương phản màu cam, đem lại cảm giác thể thao cho người ngồi trong. Sợi carbon cũng được tìm thấy rất nhiều trong khoang lái của Mercedes-AMG GT Black Series. Trục trước sử dụng thanh chống lật bằng sợi carbon với hai cài đặt điều chỉnh. Một thanh chống lật bằng sắt được sử dụng ở phía sau và có ba cài đặt điều chỉnh. Mercedes-AMG GT Black Series được trang bị động cơ V8-Biturbo, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực, cao hơn 143 mã lực so với phiên bản Mercedes-AMG GT R. Mô-men xoắn cực đại trên siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series tăng thêm 100 Nm lên mức 800 Nm. Đi cùng động cơ trên là hộp số thể thao ly hợp kép 7 cấp mới, nhờ đó giúp siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,1 giây. Mercedes-AMG GT Black Series đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG GT Black Series hiện đang được đại lý siêu xe và xe sang ở Đức rao bán lại là 476.000 Euro (tương đương 12,8 tỷ đồng) đã có VAT. Tịa Việt Nam nó được đồn đoán có giá hơn 18 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes AMG GT Black Series.

