Mercedes-AMG G63 độc nhất Việt Nam, động cơ do người Việt lắp ráp

Số lượng xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 tại Việt Nam đã trên 250 chiếc với nhiều phiên bản khác nhau, từ độ chính hãng đến các hãng độ bên ngoài, đến 1 số bản đặc biệt, tất cả đều được đại gia Việt ủng hộ khá mạnh mẽ. Trong số hàng trăm chiếc xe Mercedes-AMG G63 đang lăn bánh tại Việt Nam, dưới nắp capô của xe sẽ có 1 đặc trưng của dòng xe AMG đó chính là được khắc tên kỹ sư lắp ráp trái tim V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, theo đúng chuẩn mỗi người 1 động cơ của hãng này. Chính vì thế mà mới đây, 1 chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 được chào bán trên thị trường với lý lịch là khoang động cơ có chữ kỹ của C.Bao Truong đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mê xe. Được biết, khối động cơ AMG của chiếc xe Mercedes-AMG G63 này do người Việt lắp ráp, và rất có thể, đây là chiếc G63 hiếm hoi tại Việt Nam sở hữu chi tiết độc đáo này. Hiện chưa rõ chiếc xe Mercedes-AMG G63 "hàng thửa" này được rao bán bao nhiêu, trong khi các xe cùng đời đã qua sử dụng, có giá mua bán từ 8,5 tỷ đến 12,5 tỷ đồng. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 có động cơ do người Việt lắp ráp thuộc thế hệ W463 thứ 2, sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít. Khối động cơ V8 trên Mercedes-AMG G63 sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Nội công này được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, nhờ đó, dòng xe được mệnh danh là "ông vua địa hình" có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây, tốc độ tối đa của xe đạt được là 220 km/h. Video: Xem chi tiết xe SUV Mercedes-AMG G63 bản đặc biệt.

Số lượng xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 tại Việt Nam đã trên 250 chiếc với nhiều phiên bản khác nhau, từ độ chính hãng đến các hãng độ bên ngoài, đến 1 số bản đặc biệt, tất cả đều được đại gia Việt ủng hộ khá mạnh mẽ. Trong số hàng trăm chiếc xe Mercedes-AMG G63 đang lăn bánh tại Việt Nam, dưới nắp capô của xe sẽ có 1 đặc trưng của dòng xe AMG đó chính là được khắc tên kỹ sư lắp ráp trái tim V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, theo đúng chuẩn mỗi người 1 động cơ của hãng này. Chính vì thế mà mới đây, 1 chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 được chào bán trên thị trường với lý lịch là khoang động cơ có chữ kỹ của C.Bao Truong đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mê xe. Được biết, khối động cơ AMG của chiếc xe Mercedes-AMG G63 này do người Việt lắp ráp, và rất có thể, đây là chiếc G63 hiếm hoi tại Việt Nam sở hữu chi tiết độc đáo này. Hiện chưa rõ chiếc xe Mercedes-AMG G63 "hàng thửa" này được rao bán bao nhiêu, trong khi các xe cùng đời đã qua sử dụng, có giá mua bán từ 8,5 tỷ đến 12,5 tỷ đồng. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 có động cơ do người Việt lắp ráp thuộc thế hệ W463 thứ 2, sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít. Khối động cơ V8 trên Mercedes-AMG G63 sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Nội công này được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, nhờ đó, dòng xe được mệnh danh là "ông vua địa hình" có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây, tốc độ tối đa của xe đạt được là 220 km/h. Video: Xem chi tiết xe SUV Mercedes-AMG G63 bản đặc biệt.