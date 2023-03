Siêu phẩm Mercedes-AMG One hơn 48 tỷ đồng đầu tiên tại châu Á

Cách đây 6 năm, dòng xe hiệu suất cao Mercedes-AMG xuất hiện dưới dạng concept, mang tên gọi đơn giản One (1) và hứa hẹn sẽ sớm ra mắt bản thương mại nhưng chỉ sản xuất giới hạn 125 chiếc. Mức giá xe Mercedes-AMG One lên đến 2 triệu đô la (tương đương 48 tỷ đồng) đã thu hút sự quan tâm của các đại gia trên thế giới. Vào giữa năm ngoái, phiên bản thương mại đầu tiên của Mercedes-AMG One đã trình làng, mang đến luồng gió mới cho phân khúc xe hypercar đắt đỏ. Mãi đến nay, mới có chiếc xe Mercedes-AMG One đầu tiên hạ lốp ở châu Á, hình ảnh chụp lại cho thấy, chiếc siêu xe triệu đô Mercedes-AMG One này mang màu xanh dương cùng sọc trắng đẹp mắt và xuất hiện trên 1 con phố ở Hồng Kông. Điểm làm nên sự hấp dẫn của Mercedes-AMG One chính là việc xe được mệnh danh siêu xe đua đường phố khi mang trên mình hệ truyền động plug-in hybrid bao gồm khối động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 1.6 lít, kết hợp với 4 mô-tơ điện cho ra tổng công suất tối đa 1.049 mã lực. Trong đó, động cơ đốt trong mang đến 566 mã lực, 2 mô-tơ điện nằm trên cầu trước đều có công suất tối đa 322 mã lực, mô-tơ điện thứ ba được lắp cùng với động cơ xăng cho công suất tối đa 161 mã lực và mô-tơ thứ 4 được gắn với bộ tăng áp công nghệ cao, bổ sung công suất tối đa 121 mã lực. Chưa hết, Mercedes-AMG One còn được trang bị cụm pin lithium-ion 8,4 kWh, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chỉ với động cơ điện, siêu phẩm triệu đô này có thể chạy được quãng đường dài 18 km. Xe có thời gian tăng tốc từ vị trí xuấ phat lên 100 km/h trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 352 km/h. Video: Mercedes-AMG One đầu tiên đặt chân đến châu Á.

