Mercedes-AMG G63 chính hãng hơn 10 tỷ đến tay khách Việt

Lô hàng SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2019 chính hãng đầu tiên về Việt Nam dự kiến chỉ có ba chiếc và mang các màu sơn khác nhau như trắng, đen và cuối cùng là màu bạc Iridium Metallic. Hiện tại, chiếc xe G63 2019 mang màu bạc Iridium Metallic đã bàn giao cho chủ nhân. Được biết, màu sơn ngoại thất chiếc Mercedes-AMG G63 2019 mới chính hãng thứ hai bàn giao cho khách hàng là bạc Iridium Metallic đi kèm nội thất màu Beige được chủ nhân chọn màu theo phong thủy. Theo thông tin được tiết lộ, có một khách hàng Việt đang đặt hàng chiếc Mercedes-AMG G63 2019 mang màu sơn cá tính chính là "G manufaktur Dark Olive Green Magno". Về ngoại hình, do yêu cầu từ phía Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo an toàn cho những người chạy xe máy, ống xả kép phía bên phải của những chiếc xe Mercedes-AMG G63 2019 chính hãng bắt buộc phải hướng thẳng xuống đất thay vì nằm ngang hướng ra bên ngoài như bình thường. Đây cũng là chi tiết để phân biệt SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2019 nhập ngoài với xe chính hãng. Còn riêng ống xả kép phía bên trái của "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 2019 chính hãng vẫn được đặt nằm ngang như những chiếc được nhập khẩu tư nhân. Như vậy có thể thấy, để phân biệt được một chiếc xe Mercedes-AMG G63 2019 chính hãng và nhập khẩu không chính hãng có thể dựa vào chi tiết ống xả kép phía bên phải này. Ngoài sự thay đổi trên, Mercedes-AMG G63 2019 chính hãng vẫn có đèn pha LED và đèn hậu LED thiết kế lại, hốc gió trước cũng được sửa đổi, xe vẫn sử dụng mâm 5 chấu kép sơn màu bạc nguyên bản. Tuy nhiên, dáng vẻ hầm hố của xe không có gì khác biệt. Đây là nét đặc trưng của những dòng xe Mercedes-Benz G-Class. Bên trong nội thất thực sự là một bước cải tiến vượt bậc của Mercedes G63 AMG, chất liệu da cao cấp được sử dụng nhiều hơn cũng như nhiều công nghệ hiện đại được tích hợp giúp người lái thoải mái tận tưởng chuyến đi kể cả khi on-road hay off-road. Màn hình đôi 12.3 inch là chi tiết thay đổi dễ nhận thấy nhất, hai màn hình này có nhiệm vụ hiển thị thông số kỹ thuật cũng như hệ thống thông tin giải trí COMAND ONLINE. Một cải tiến mới được đánh giá cao trên Mercedes G63 AMG là khoảng để chân hàng ghế sau nay được gia tăng thêm 152 mm so với phiên bản G63 trước đây. Đổi lại khoang hành lý có dung tích giảm đi đôi chút, nhưng dù sao nó vẫn rất rộng rãi nhờ thiết kế bánh dự phòng treo bên ngoài cửa sau. Nằm bên dưới nắp capô của Mercedes-AMG G63 2019 là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới nhất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 585 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp. Nhờ đó, chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2019 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h.Giá xe Mercedes-AMG G63 2019 chính hãng tại Việt Nam là 10,619 tỷ đồng. Hãng chỉ phân phối dòng xe tiêu chuẩn, riêng phiên bản Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 không được nhập khẩu chính hãng. Ngoài sự chênh lệch về mức giá bán, những chiếc G63 2019 thuộc diện phân phối chính hãng còn có sự khác biệt rất lớn ở ngoại hình so với những xe Mercedes-AMG G63 2019 nhập ngoài. Video: Mercedes-AMG G63 chính hãng về Việt Nam.

