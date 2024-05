Mercedes-AMG G63 2025 off-road "đỉnh" hơn nhờ hệ thống treo mới

Cuối tháng 3 vừa qua, thương hiệu xe sang Đức đã công bố phiên bản nâng cấp của mẫu SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2025 mới. Hòa cùng xu hướng điện hóa, mẫu SUV địa hình huyền thoại lần đầu tiên kể từ khi ra mắt được trang bị hệ truyền động hybrid. SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2025 vẫn sẽ được trang bị động cơ V8 Biturbo 4.0L, công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, tương đương bản W463 ra mắt năm 2018 nhưng đi kèm mô-tơ điện ISG 48 V mới giúp hỗ trợ công suất tối đa 20 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Việc được trang bị hệ thống hybrid giúp mẫu SUV off-road này cải thiện khả năng tăng tốc, vượt địa hình đồng thời giảm tỷ lệ phát thải. Không chỉ vậy, Mercedes-AMG G63 2025 còn được trang bị hệ thống treo hiện đại nhất của Mercedes mang tên AMG Active Ride Control (là trang bị tùy chọn trên các gói nâng cấp hiệu suất AMG Off-Road hoặc gói AMG Performance). Hệ thống treo mới trên Mercedes-AMG G63 2025 kết nối các van ở thân của mỗi van điều tiết thông qua các đường thủy lực được liên kết với nhau, với một máy bơm điều khiển điện tử điều chỉnh áp suất chất lỏng theo điều kiện mặt đường. Công nghệ này giúp G 63 cải thiện độ êm ái, trong khi vẫn đem lại cảm giác đầm, chắc đúng chất SUV địa hình. Nói về khả năng của hệ thống treo này, Tobias Goedecke - trưởng nhóm phụ trách phát triển dòng G-Class, cho biết : “Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là cải thiện hiệu suất lái xe trên đường và cải thiện sự thoải mái. Bằng cách điều chỉnh bộ truyền động thủy lực đặt ở thân van điều tiết, chúng tôi có thể giảm hiện tượng trượt bánh nhiều nhất có thể." Do không có thanh lắc vật lý kết nối hai bánh đối diện nên hệ thống có thể tách biệt phản ứng của giảm xóc đối với từng góc riêng biệt. AMG Ride Control giữ cho các van ở mỗi góc đóng lại khi xe đang di chuyển trên đường thẳng, vì vậy nếu một bên bánh xe gặp ổ gà, rung chấn sẽ không truyền vào khoang cabin, từ đó đem lại cảm giác lái êm ái nhất cho chủ xe. AMG Ride Control còn thể hiện ưu điểm tuyệt vời trong các tình huống ôm cua. Trong trường hợp này, các van sẽ mở ra và hệ thống thủy lực được tùy chỉnh bởi bộ điều áp. Các bộ giảm chấn bên ngoài được làm cứng trong khi các bộ giảm chấn bên trong được giảm áp, loại bỏ hiện tượng trượt bánh. Điều này giúp chiếc G 63 có thể quay đầu nhanh hơn nhiều so với trước đây. Tùy điều kiện đường xá, tài xế có thể lựa chọn giữa các chế độ lái Comfort, Sport và Sport+. Do có các van riêng biệt để phục hồi và nén trong mỗi van điều tiết nên hệ thống có thể tạo ra sự phân chia đáng kể về độ cứng giữa mỗi chế độ. Không giống như nhiều mẫu xe khác có rất ít sự khác biệt giữa các chế độ lái, việc chuyển từ chế độ này sang chế độ tiếp theo trên G63 sẽ ngay lập tức thay đổi trạng thái của hệ thống treo. Bên cạnh đó, hệ thống treo mới còn cải thiện đáng kể khả năng bám đường của G63 mới. Đó là mục tiêu cuối cùng của bất kỳ hệ thống treo tập trung vào địa hình nào. Kết hợp với ba khóa vi sai và hộp chuyển số tầm thấp, G 63 trở thành một trong những mẫu SUV tốt nhất phân khúc. Theo kế hoạch, Mercedes-AMG G63 cùng với G550 và G 580 EV sẽ được bán ra đầu tiên ở thị trường Mỹ vào nửa cuối năm 2024. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2025 mới.

Cuối tháng 3 vừa qua, thương hiệu xe sang Đức đã công bố phiên bản nâng cấp của mẫu SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2025 mới. Hòa cùng xu hướng điện hóa, mẫu SUV địa hình huyền thoại lần đầu tiên kể từ khi ra mắt được trang bị hệ truyền động hybrid. SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2025 vẫn sẽ được trang bị động cơ V8 Biturbo 4.0L, công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, tương đương bản W463 ra mắt năm 2018 nhưng đi kèm mô-tơ điện ISG 48 V mới giúp hỗ trợ công suất tối đa 20 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Việc được trang bị hệ thống hybrid giúp mẫu SUV off-road này cải thiện khả năng tăng tốc, vượt địa hình đồng thời giảm tỷ lệ phát thải. Không chỉ vậy, Mercedes-AMG G63 2025 còn được trang bị hệ thống treo hiện đại nhất của Mercedes mang tên AMG Active Ride Control (là trang bị tùy chọn trên các gói nâng cấp hiệu suất AMG Off-Road hoặc gói AMG Performance). Hệ thống treo mới trên Mercedes-AMG G63 2025 kết nối các van ở thân của mỗi van điều tiết thông qua các đường thủy lực được liên kết với nhau, với một máy bơm điều khiển điện tử điều chỉnh áp suất chất lỏng theo điều kiện mặt đường. Công nghệ này giúp G 63 cải thiện độ êm ái, trong khi vẫn đem lại cảm giác đầm, chắc đúng chất SUV địa hình. Nói về khả năng của hệ thống treo này, Tobias Goedecke - trưởng nhóm phụ trách phát triển dòng G-Class, cho biết : “Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là cải thiện hiệu suất lái xe trên đường và cải thiện sự thoải mái. Bằng cách điều chỉnh bộ truyền động thủy lực đặt ở thân van điều tiết, chúng tôi có thể giảm hiện tượng trượt bánh nhiều nhất có thể." Do không có thanh lắc vật lý kết nối hai bánh đối diện nên hệ thống có thể tách biệt phản ứng của giảm xóc đối với từng góc riêng biệt. AMG Ride Control giữ cho các van ở mỗi góc đóng lại khi xe đang di chuyển trên đường thẳng, vì vậy nếu một bên bánh xe gặp ổ gà, rung chấn sẽ không truyền vào khoang cabin, từ đó đem lại cảm giác lái êm ái nhất cho chủ xe. AMG Ride Control còn thể hiện ưu điểm tuyệt vời trong các tình huống ôm cua. Trong trường hợp này, các van sẽ mở ra và hệ thống thủy lực được tùy chỉnh bởi bộ điều áp. Các bộ giảm chấn bên ngoài được làm cứng trong khi các bộ giảm chấn bên trong được giảm áp, loại bỏ hiện tượng trượt bánh. Điều này giúp chiếc G 63 có thể quay đầu nhanh hơn nhiều so với trước đây. Tùy điều kiện đường xá, tài xế có thể lựa chọn giữa các chế độ lái Comfort, Sport và Sport+. Do có các van riêng biệt để phục hồi và nén trong mỗi van điều tiết nên hệ thống có thể tạo ra sự phân chia đáng kể về độ cứng giữa mỗi chế độ. Không giống như nhiều mẫu xe khác có rất ít sự khác biệt giữa các chế độ lái, việc chuyển từ chế độ này sang chế độ tiếp theo trên G63 sẽ ngay lập tức thay đổi trạng thái của hệ thống treo. Bên cạnh đó, hệ thống treo mới còn cải thiện đáng kể khả năng bám đường của G63 mới. Đó là mục tiêu cuối cùng của bất kỳ hệ thống treo tập trung vào địa hình nào. Kết hợp với ba khóa vi sai và hộp chuyển số tầm thấp, G 63 trở thành một trong những mẫu SUV tốt nhất phân khúc. Theo kế hoạch, Mercedes-AMG G63 cùng với G550 và G 580 EV sẽ được bán ra đầu tiên ở thị trường Mỹ vào nửa cuối năm 2024. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2025 mới.