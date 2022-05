Mercedes-AMG G63 2022 màu hiếm chào bán tới 14,8 tỷ tại Việt Nam

Chiếc Mercedes-AMG G63 màu sơn Deep Green do một đại lý kinh doanh xe sang tại Hà Nội đưa về. Tại Việt Nam, số lượng xe G 63 đang ngày một phổ biến, nên những chiếc xe sở hữu màu sơn hoặc các trang bị đặc biệt bắt đầu được người tiêu dùng trong nước săn đón. Deep Green cho Mercedes-AMG G63 là tuỳ chọn màu sắc do bộ phận cá nhân hoá G manufaktur phát triển và có giá 6.500 USD (khoảng 150 triệu đồng). Đặc biệt hơn, theo chia sẻ của đơn vị nhập khẩu, khá ít những chiếc G63 trên thế giới sở hữu màu sơn ngoại thất này. Để tạo tương phản, ngoại thất còn có gói tuỳ chọn AMG Night Package với nhiều chi tiết được sơn màu đen như logo, lưới tản nhiệt, dòng chữ sau đuôi xe,… Đầu xe có thiết kế vuông vức quen thuộc của dòng G-Class, cản trước và các hốc hút gió cỡ lớn, lưới tản nhiệt nan dọc cùng logo là cách bố trí đặc trưng của dòng AMG vài năm trở lại đây. Đèn pha LED dạng tròn, đèn xi-nhan được bố trí tách biệt phía trên nắp ca-pô. Xe sở hữu kích thước 4.725 x 1.931 x 1.969 mm (DxRxC). Cụm gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ cùng camera thuộc hệ thống camera 360 độ. Mâm xe đa chấu của AMG, kích thước 22 inch sơn đen, ẩn sâu bên trong là cùm phanh sơn đỏ. Hệ thống ống xả đặt đối xứng hai bên thân xe. Phần đuôi xe không có quá nhiều khác biệt so với những chiếc G63 khác như cụm đèn hậu dạng LED, logo “G63″ sơn đen cùng ốp bánh dự phòng trùng màu ngoại thất. Khoang nội thất chiếc G63 bọc da Nappa khâu hoạ tiết kim cương kết hợp giữa hai tông màu nâu và đen, thực hiện bởi bộ phận cá nhân hoá Manufaktur của Mercedes-AMG. Tiếp đến, trên vô-lăng bọc da Alcantara và carbon còn có 2 núm điều chỉnh chế độ chạy, hệ thống treo, âm thanh ống xả. Các tiện ích ghế ngồi gồm chỉnh điện tích hợp làm mát/sưởi và ghi nhớ 3 vị trí. Hàng ghế sau sở hữu một bệ tỳ tay kết hợp cùng khay để cốc. Nhiều chi tiết được ốp carbon như ốp cánh cửa, cụm điều khiển trung tâm, ốp viền màn hình. Một số trang bị khác bao gồm màn hình đôi kích thước 12,3 inch ở bảng táp-lô, ô cửa gió điều hoà kiểu tuabin, đèn viền nội thất 64 màu, loa Burmester, điều hòa tự động ba vùng, cửa sổ trời,…Mercedes-AMG G63 hạng sang sử dụng động cơ V8, 4 lít tăng áp kép, sản sinh 577 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Kết hợp hộp số tự động 9 cấp. G 63 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây và tốc độ tối đa lên tới 210 km/h. Video: Chi tiết Mercedes-AMG G63 màu sơn Deep Green đặc biệt.

