Mean Metal Motors Azani - siêu xe điện Ấn Độ chỉ 2,75 tỷ đồng

Khi nói đến những thương hiệu xe ôtô Ấn Độ, Tata và Mahindra thường sẽ là chủ đề chính của mọi cuộc trò chuyện, cùng với Maruti Suzuki, thương hiệu xe số một của đất nước. Tuy nhiên, thị trường ôtô Ấn Độ gần đây có xuất hiện một cái tên mới mẻ đó là hãng xe Mean Metal Motors. Công ty này từng gây chú ý vào năm 2015 khi nó hé lộ M-Zero, mẫu concept được giới thiệu là cái nhìn trước cho siêu xe đầu tiên của Ấn Độ. Giờ đây, Mean Metal Motors muốn tiến thêm một bước nữa bằng cách giới thiệu Azani - một hypercar điện có khả năng sản sinh công suất lên tới 1.000 mã lực. Về mặt thông số kỹ thuật, Mean Metal Motors Azani chạy điện được tuyên bố với nhiều con số phi thường. Theo trang chủ của Mean Metal Motors, ngoài công suất 1.000 mã lực và 1.000 NM mô-men xoắn cực đại từ các mô tơ điện, nó còn có tốc độ tối đa 350 km/h và sẽ có thể gia tốc từ 0-97 km/h trong 2,1 giây. Cụm pin dung lượng 120 kWh của nó dự tính sẽ cung cấp phạm vi di chuyển khoảng 520 km khi sạc đầy. Ngoài các con số trên, Mean Metal Motors cho biết Azani được chế tạo trên khung gầm không gian bằng nhôm có độ linh hoạt cao để sử dụng cho nhiều mẫu xe khác nhau. Công ty cũng đang sử dụng các phụ tùng có tính mô-đun cho hypercar này, và chúng có tác dụng làm giảm lợi nhuận của nhà cung cấp xuống 25%. Là một hypercar điện tân tiến, Azani đương nhiên sẽ đi kèm các tính năng công nghệ cao, nhưng điều làm công ty tự hào nhất là việc sử dụng AI trong các nhà máy siêu nhỏ của mình để tăng hiệu quả và giảm chi phí. Bản thân siêu xe này cúng sẽ có tính nâng cập nhật phần mềm từ xa. Trên phương diện thiết kế, những hình ảnh ở đây cho thấy Azani giống một mẫu concept tương lai với thân vỏ trơn mượt, nhưng không rõ phiên bản sản xuất có còn như thế này không. Theo một số nguồn tin địa phương, Mean Metal Motors sẽ giới thiệu nguyên mẫu đầu tiên vào nửa cuối năm 2022, và giá xe Mean Metal Motors Azani điện sẽ là khoảng 120.000 USD (hơn 2,75 tỷ đồng), một số tiền rẻ hơn nhiều so với những hypercar phương Tây. Video: Siêu xe Mean Metal Motors Azani hơn 1000 mã lực của Ấn Độ.

