McMurtry Speirling - mẫu siêu xe điện kỳ lạ nhất thế giới

Goodwood Festival of Speed, một trong những sự kiện xe tuyệt nhất trên thế giới, là một nơi phổ biến để các nhà sản xuất giới thiệu xe mới tới công chúng lần đầu tiên. Năm nay, một vài sản phẩm nổi bật nhất được ra mắt ở sự kiện là BMW 2 Series và Lotus Emira. Bên cạnh đó, quan chúng cũng có cơ hội ngắm nhìn nhiều chiếc xe đua cổ điển, môtô và thậm chí máy bay và xe nguyên mẫu thử nghiệm một ý tưởng khác thường nào đó. Một nguyên mẫu như thế đến từ một công ty gọi là McMurtry với tên gọi McMurtry Speirling hoàn toàn mới. McMurtry Speirling chạy điện là mẫu xe chuyên chạy đường đua, 1 chỗ ngồi với trọng lượng chỉ khoảng 900 kg. Như bạn có thể kỳ vọng, chiếc xe kỳ lạ này có tốc độ rất nhanh, khả năng gia tốc từ 0-300 km/h trong vòng dưới 9 giây. Nhưng điểm thú vị nhất ở cỗ máy này là lực ép xuống. Speirling không tạo ra lực ép xuống cần thiết bằng những cánh gió và bộ chẻ gió khổng lồ. Nó sử dụng một chiếc quạt điện cực lớn để hút dính chiếc xe xuống mặt đường. Nhờ vậy, nó sản sinh khoảng 500 kg lực ép xuống khi đứng yên. Với ít trang bị làm tăng lực cản gió, phạm vi di chuyển của chiếc xe cũng được hưởng lợi. McMurtry dự tính rằng Speirling có thể chạy tốc độ đường đua trong khoảng 30-60 phút. Cụm pin 60 kWh của xe được bọc quanh khoang lái thay vì lắp đặt dưới sàn như nhiều mẫu xe điện hiện đại khác. Chiếc Speirling bé nhỏ chỉ có chiều dài 3.175 mm, ngắn hơn khoảng 635 mm so với Lotus Elise cũ, và được giới thiệu là có đẳng cấp hiệu suất GT3. Giám đốc điều hành công ty Tom Yates nói với Autocar rằng ông ấy muốn “tạo nên chiếc xe tốt nhất có thể trong khả năng của mình”. Họ đã sử dụng công nghệ an toàn motorsport tốt nhất để thiết kế xe nhưng bỏ qua các quy tắc kỹ thuật để tạo nên chiếc xe từ con số 0. Trước mắt, McMurtry Speirling bản đua chỉ là một nguyên mẫu xe đua sơ khai, nhưng Yates nói rằng một phiên bản đi đường phố có thể là một khả năng lâu dài. Ông áy nói công ty đang cố gắng gây dựng tên tuổi thương hiệu trước. “Đầu tiên, chúng tôi cần xây dựng uy tín, tiếp theo chứng minh chiếc xe và sau đó là công nghệ. Tiếp nữa, chúng tôi có thể xem xét mình có thể tham gia thi đấu ở môn motorsport nào”. Video: Giới thiệu xe điện McMurtry Speirling hoàn toàn mới.

