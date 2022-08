McLaren Solus GT - siêu xe viễn tưởng có giá tới 82 tỷ đồng

Lần đầu tiên được giới thiệu trong Gran Turismo Sport như là một phần của dự án Vision GT, tác phẩm sáng tạo hoàn toàn ảo này đã trở thành hiện thực với tổng cộng 25 chiếc McLaren Solus GT 2023 mới sẽ được chế tạo, tất cả đều đã được bán thương mại và chủ sở hữu chỉ có thể lái những chiếc xe này trên đường đua. Chiếc xe đua một chỗ ngồi đã được chính thức trình làng tại Tuần lễ xe hơi Monterey ở California. Mẫu siêu xe McLaren Solus GT từng xuất hiện lần đầu trên Gran Turismo Sport vào năm 2017 với tên gọi là McLaren Ultimate Vision Gran Turismo. Tuy nhiên cho tới nay, chiếc xe đua với động cơ V10 5,2 lít và hộp số tuần tự bảy cấp này sẽ sớm lăn bánh trên những đường đua trên khắp thế giới. Khối động cơ này thậm chí có giới hạn vòng tua máy lên tới 10.000 vòng/phút và tạo ra mức công suất hơn 817 mã lực và mô-men xoắn 648 Nm. Tổng trọng lượng của Solus GT thấp hơn 1000 kg và McLaren đang hướng tới thời gian tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong vòng dưới 2,5 giây. Thương hiệu cũng cho biết, Solus GT sẽ có tốc độ tối đa vượt quá 322 km/h. Giám đốc điều hành của McLaren, Michael Leiters đã đánh dấu thành tựu này bằng cách nói “McLaren Solus GT là sự hiện thực hóa của một mẫu xe ý tưởng McLaren cấp tiến ban đầu được tạo ra cho thế giới đua xe ảo. Được thiết kế không có bất kỳ hạn chế nào từ các quy định về đường bộ hoặc cuộc đua, nhưng với toàn bộ kiến thức chuyên môn của McLaren để biến nó thành hiện thực, chiếc xe thể hiện tinh thần tiên phong của thương hiệu chúng tôi.” Người mua có thể có được trải nghiệm cầm lái xe đầy đủ trong quá trình chế tạo bao gồm cả việc có một chiếc ghế được đúc theo hình dáng cơ thể của từng cá nhân. Người mua cũng sẽ nhận được một bộ đồ đua được FIA phê duyệt, mũ bảo hiểm và thiết bị HANS để giữ an toàn cho họ trên siêu xe một chỗ ngồi không bị giới hạn cho đường đua. Mẫu xe này có thiết kế hoàn toàn khác biệt so với những dòng xe khác thuộc thương hiệu McLaren. Bruno Senna, tay đua và người thử nghiệm nguyên mẫu cho Solus GT nói với Bloomberg rằng việc lái chiếc xe này là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt khi so sánh với những siêu xe Mclaren khác. Đây là lần gần nhất bạn có thể tiếp cận một chiếc xe đua cao cấp nhất. Thật thú vị khi được cầm lái chiếc xe này nhưng chắc chắn là đối với những người mua chiếc xe này họ sẽ cần một huấn luyện viên hướng dẫn sử dung.” Hiện tại, McLaren cũng tiết lộ rằng tất cả 25 chiếc sản xuất hiện đã được bán hết. Trong khi giá cả không được công bố, mức giá xe McLaren Solus GT được đồn đoán ở mức khoảng 3,5 triệu Đô (gần 82 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe đua McLaren Solus GT hoàn toàn mới.

