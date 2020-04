McLaren Senna LM Gulf Livery phiên bản huyền thoại trở lại

Khi những chiếc siêu xe McLaren Senna LM dần được bàn giao, giới mê xe lại ngày càng có cơ hội được chiêm ngưỡng những phiên bản cá nhân hóa độc đáo bên cạnh màu sắc gốc Papaya Spark. Một trong số đó chính là McLaren Senna LM với màu áo Gulf Livery nổi tiếng thế giới. Là một chiếc siêu xe đặc biệt đến từ thương hiệu Anh Quốc, Senna đã và vẫn đang trở thành mẫu xe nhận được phần lớn cảm tình từ giới mê xe. Với số lượng chỉ 499 chiếc được sản xuất, Senna đã sớm được bán hết các suất mua và vẫn đang dần được bàn giao tới tay khách hàng. Khoảng hơn 20 năm về trước, Mclaren F1 đặc biệt đã từng “làm mưa làm gió” trong giới mê xe thời bấy giờ. Từ những phiên bản đường phố cho tới những chiếc xe đua, mỗi lần xuất hiện, Mclaren F1 luôn thu hút mọi người xem. Ở mọi phiên bản, Mclaren đem lại nhiều thành công rực rỡ. Với phiên bản đường đua GTR, Mclaren F1 thường được sử dụng rộng rãi bởi nhiều đội đua khác nhau trong nhiều giải đua như BPR Global GT Series, FIA GT Championship, British GT Championship và cả giải đua danh giá 24 Hours of Le Mans. Cũng tại giải đua này vào năm 1995, Mclaren F1 GTR đã giành ngôi vị vô địch. Trên Senna, Mclaren lần đầu sử dụng phong cách thiết kế dựa vào công năng. Nói đơn giản, từng chi tiết của chiếc siêu xe này đều sẽ phục vụ cho việc tối ưu hóa luồng không khí qua xe một cách triệt để, khiến chiếc xe có thể vận hành nhanh nhất trên đường đua. Với kiểu thiết kế này, Senna đã phải nhận không ít ý kiến trái chiều vì cho rằng nó quá rườm rà, tuy nhiên, chiếc xe lại thể hiện mình tốt hơn khi hiện đang là một trong những chiếc xe thương mại nhanh nhất tại các đường đua trên toàn thế giới. McLaren Senna LM Gulf Livery được trang bị lớp áo lấy cảm hứng từ những chiếc McLaren F1 GTR Longtail Gulf bởi ba tông màu chủ đạo đen – xanh – cam và được thực hiện bởi bộ phận cá nhân hóa MSO. Thân xe được mang màu đen, kết hợp với phần mui xe màu xanh baby blue đặc trưng của màu áo Gulf. Hai gam màu này được ngăn cách bằng đường vạch kẻ màu cam chạy dọc phần thân xe. Thêm vào đó chính là các chi tiết màu cam như gương xe, các chi tiết trên capo, cánh gió. Hai bên thân xe còn là bảng số đánh theo sở thích của chủ nhân cùng dòng chữ “Powered by McLaren” – khác với chiếc F1 GTR LT ngày xưa với dòng chữ “Powered by BMW”. Xe còn được trang bị bộ mâm đa chấu màu cam giống với chiếc xe đua huyền thoại ngày xưa. Bước vào khoang lái, Mclaren Senna lại một lần nữa khiến người ta bất ngờ về thiết kế của nó. Không phải vì nó lại “xấu” như ngoại hình mà vì nó quá tối giản. Những trang bị cần thiết đều đã được lắp đặt, chỉ có một loại ghế ngồi là ghế đua sợi carbon, cố định với những miếng đệm nhỏ. Khoang nội thất của chiếc xe này nổi bật với các chi tiết bằng carbon và ghế bằng chất liệu da Alcantara màu xanh chủ đạo. Về bản chất, McLaren Senna LM mới vẫn là một chiếc Senna GTR nên chiếc xe sẽ vẫn sở hữu sức mạnh 814 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm đến từ động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít như trên Senna tiêu chuẩn. Để có thêm 25 mã lực, các kỹ sư của Mclaren tại Working, Anh Quốc đã phải dùng thêm chất xúc tác cho động cơ để giảm áp suất xả ngược và cũng hiệu chỉnh lại động cơ đôi chút. Nếu loại bỏ chất xúc tác này khỏi động cơ, chiếc xe sẽ sở hữu âm thanh ấn tượng hơn. Video: Ngắm siêu xe McLaren Senna GTR bản đặc biệt.

