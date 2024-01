McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh đọ dáng Bugatti Chiron "hàng khủng"

Sự kiện siêu xe diễn ra tại Campuchia vào sáng hôm nay, ngày 27/1 vừa qua, đã gây sự chú ý với giới mê xe Việt bởi ngoài hàng chục siêu xe khủng góp mặt, còn có bộ 3 xe hypercar và megacar rất đình đám, đó là 2 chiếc siêu xe McLaren Senna và Bugatti Chiron triệu đô. Thú vị nằm ở chỗ, chiếc siêu xe McLaren Senna xuất hiện trong sự kiện này thuộc sở hữu của người Việt, cụ thể đó là ông Hoàng Kim Khánh, 1 dân chơi xe đến từ Hải Dương.McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh sở hữu màu sơn tắc kè, đây là 1 trong 500 xe Senna sản xuất toàn cầu, nhưng lại nằm trong số chỉ 2 xe sở hữu màu sơn Cerberus Pearl do bộ phận cá nhân hóa MSO tạo ra, chiếc còn lại ở Nhật Bản. McLaren Senna mang biển số Campuchia của Hoàng Kim Khánh có trang bị ống xả kép, mang đến âm thanh phấn kích hơn so với nhiều xe Senna trang bị 3 ống xả, ngoài ra, hệ truyền động của xe vẫn sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép sản sinh ra công suất tối đa 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh của siêu phẩm McLaren Senna đầu tiên và thứ 2 xuất hiện tại Việt Nam được truyền về trục bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, mẫu xe hypercar của Anh quốc chỉ cần thời gian 2,8 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 341 km/h. Thông tin chúng tôi có được, giới nhà giàu Campuchia sở hữu đến 4 chiếc xe bản Bugatti Chiron, 2 xe bản tiêu chuẩn, 1 chiếc thuộc bản Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition chỉ được sản xuất 20 chiếc Và cuối cùng, là chiếc xe mới về nước Campuchia gần đây, chiếc Bugatti Chiron Super Sport có số 88 màu xanh lá cây nổi bật, cùng ngoại thất carbon trần. Về chiếc Bugatti Chiron tiêu chuẩn, xe mang ngoại thất màu xám cùng nửa thân sau được sơn đen, và nhiều điểm nhấn hoàn thành màu đỏ, nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn về Bugatti Chiron Super Sport Mẫu xe được hãng siêu xe nước Pháp sản xuất tổng cộng 60 chiếc trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán lên đến 3,9 triệu đô la, tương đương khoảng 90 tỷ đồng, cao hơn 1,3 triệu đô la so với bản tiêu chuẩn. Siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport vẫn được trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, 4 bộ tăng áp,sản sinh ra công suất tối đa 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm nhưng đã được hãng xe đến từ Pháp giới hạn vận tốc tối đa xuống còn 440 km/h nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng quy chuẩn. Video: Giới thiệu siêu xe Bugatti Chiron Super Sport.

