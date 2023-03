McLaren 765LT "lộ hàng" về Việt Nam, không phải bom tấn Elva hơn 140 tỷ

Trước khi 1 trong 149 chiếc xe McLaren Elva xuất hiện ở Việt Nam, giới mê xe đang đổ dồn về sự chú ý về chiếc siêu xe McLaren Elva bản giới hạn mới bị bắt gặp trong 1 kho xưởng ở Hà Nội. Hình ảnh này đã nhanh chóng gây bất ngờ với không ít đại gia trong nước. Hình ảnh hiếm hoi được chụp từ phía sau đuôi chiếc siêu xe McLaren cho thấy xe có đến tận 4 ống xả và phần mui là bản mui trần, vì thế, không quá khó để xác định đây là chiếc McLaren 765LT Spider đặc biệt, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn thế giới. Đây hiện cũng là xe McLaren 765LT thứ 5 về nước nhưng là biến thể mui trần, khác biệt hoàn toàn so với 4 xe trước đó đều là bản Coupe. Ngoại thất của xe nhiều khả năng sẽ mang màu đỏ cam, mui xe chỉ mất chưa đến 11 giây là có thể đóng hoặc hạ mui. Như vậy, ngay những ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong Quý I năm 2023, giới mê xe trong nước đã đón nhận tin vui khi hình ảnh một chiếc siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider đã được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy xe đã có mặt tại garage xe ở Hà Nội, nhiều khả năng đã có chủ nhân đặt mua. McLaren 765LT Spider chính là phiên bản giới hạn sản xuất của dòng xe mui trần McLaren 720S Spider rất được các đại gia Việt yêu thích khi đã nhập về nước gần 12 chiếc. Mức giá xe McLaren 765LT Spider tại Việt Nam khoảng hơn 36 tỷ đồng. So với bản tiêu chuẩn, McLaren 765LT Spider có cản va trước và sau thiết kế lại, sẽ bằng nhựa cao cấp sơn đen hoặc là tùy chọn carbon, bên hông xe có thêm các điểm nhấn như vòm bánh xe tích hợp khe gió bằng carbon, nẹp sườn mới và bộ mâm xe có khắc logo 765LT. Đuôi xe sẽ có nhiều điểm nhấn như cánh gió đuôi được nâng cao hơn, các khe gió cũng như ốp hông mới nhưng quan trọng nhất vẫn là trang bị 4 ống xả rất hầm hố, nhiều hơn 2 khẩu pháo so với McLaren 720S Spider. Tương tự như xe McLaren 720S Spider, siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider cũng có tốc độ mở mui nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 11 giây. Trên chìa khóa xe McLaren 765LT Spider cũng sẽ được tích hợp thêm nút đóng hoặc mở mui, rất tiện lợi để khách hàng có thể trải nghiệm, ngay cả khi lăn bánh, chủ nhân của chiếc siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider tại Việt Nam cũng có thể mở mui nhưng tốc độ phải dưới 50 km/h. Dù chứa thêm bộ mui xếp cứng, McLaren 765LT Spider chỉ nặng hơn 50 kg so với bản Coupe nhưng lại giảm cân đến 80 kg so với McLaren 720S Spider. Khoang lái McLaren 765LT Spider có 1 vài dấu hiệu nhận biết như huy hiệu có đánh số thứ tự cụ thể trên bậc cửa hay điểm nhấn là khoảng trống phía sau 2 ghế ngồi sẽ có một lỗ được mở ra và đặt tấm kính trong suốt để chủ nhân có thể nhìn được trái tim của xe. McLaren 765LT Spider vẫn đến từ khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép như bản tiêu chuẩn nhưng được giảm tốc độ tối đa, tăng công suất, cụ thể siêu xe mui trần giới hạn McLaren 765LT Spider lại sản sinh công suất tối đa 755 mã lực, tăng 45 mã lực so với 720S Spider tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút. Xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,8 giây, tương đương bản tiêu chuẩn nhưng chỉ đạt vận tốc tối đa 330 km/h, thua con số 341 km/h của McLaren 720S Spider. Video: Chi tiết Mclaren 765LT bản giới hạn.

