Đại gia Kiên Giang chi tới hơn 36 tỷ sở hữu siêu xe McLaren 765LT

Trong những ngày Xuân vừa qua, những người dân sinh sống tại Phú Quốc và Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang đã khá bất ngờ khi thường xuyên bắt gặp một chiếc siêu xe McLaren 765LT hàng hiếm màu cam rất đẹp mắt, điểm nhấn chính là việc xe còn đeo biển số 68. Thông tin tìm hiểu chúng tôi có được, đây là một chiếc siêu xe thuộc phiên bản McLaren 765LT, vốn chỉ có đúng 765 chiếc trên toàn thế giới và đây là xe thứ 4 về nước, chủ nhân là một người tên Phương ở Kiên Giang đã sở hữu siêu xe này được 2 năm qua. Chiếc xe McLaren 765LT biển số Kiên Giang khiến không ít người tò mò chủ nhân phải chi bao nhiêu tiền để giúp xe lăn bánh với biển trắng. Con số cuối cùng có thể khiến nhiều người sốc. Tại Việt Nam, các siêu xe McLaren 765LT có giá bán từ 33 tỷ đồng Vì thế, ước tính dân chơi Kiên Giang phải chi ra trên 36 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe McLaren 765LT mang số thứ tự 381 trên tổng số 765 được sản xuất toàn cầu. Khá thú vị là biển số chiếc siêu xe McLaren 765LT khá bình thường so với các xe khác mà chủ nhân này sở hữu đều mang biển ngũ quý cũng như các số đẹp khác. Có vẻ như khi bấm biển cho siêu xe McLaren 765LT hơn 36 tỷ đồng, dân chơi xe Kiên Giang không may mắn như dàn xe Porsche, Mercedes-Maybach hay Lexus đầy "xịn sò" với biển số cực đẹp liên quan đến con số 2 từ tam hoa đến tứ quý. Siêu xe McLaren 765LT đầu tiên mang biển số của miền Tây có ngoại thất sơn màu cam McLaren Orange cùng với vô số các chi tiết bằng carbon. Siêu xe giới hạn này có nhiều khác biệt so với bản tiêu chuẩn từ cản va trước, hốc gió trên vòm bánh xe, mâm mới có khắc logo 765LT, cánh gió cao hơn và quan trọng nhất vẫn là 4 ống xả. McLaren 765LT sở hữu khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 755 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Phiên bản giới hạn của siêu xe McLaren 720S chỉ mất thời gian 2,7 giây để tăng tốc lên 97 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Được biết, chủ nhân chiếc siêu xe McLaren 765LT mang biển số Kiên Giang đã trang bị lại khẩu pháo cho xe theo hãng Novitec với điểm nhấn là được mạ vàng mịn phong cách rất Trung Đông. Video: Siêu xe McLaren 765LT hàng hiếm của đại gia Kiên Giang.

