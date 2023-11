McLaren 765LT bị ngân hàng VietinBank siêt nợ, đấu giá từ 27,5 tỷ

Vào đầu tháng 10/2023 vừa qua, ngân hàng VietinBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản VietinBank (VietinBank AMC) có thông báo thu giữ tài sản đảm bảo là chiếc siêu xe McLaren 765LT hàng hiếm đứng tên sở hữu là bà C.T.L.P., vụ việc này đã gây xôn xao giới chơi siêu xe Việt Nam. Lý do, McLaren 765LT tại Việt Nam là dòng xe giới hạn, chỉ có đúng 765 chiếc bản Coupe được sản xuất trên toàn cầu. Đến nay, VietinBank đã công bố giá khởi điểm McLaren 765LT chuẩn bị được mang ra đấu giá, cụ thể, giá của xe sẽ là 27,506 tỷ đồng, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá đến hết 16h00 ngày 21/11/2023. Chiếc siêu xe McLaren 765LT bị VietinBank siết nợ mang biển kiểm soát 51K-011.86, xe này được Phan Công Khanh nhập về nước theo diện không chính hãng cho 1 đại gia lan đột biến sử dụng. Sau đó, siêu xe qua tay nhiều đời chủ và chỉ đến khi VietinBank thông báo thu giữ chiếc xe này để đảm bảo thu hồi nợ của khách hàng C.T.L.P, mọi người mới bất ngờ. Số lượng siêu xe McLaren 765LT Coupe tại Việt Nam hiện đang là 4 chiếc, tất cả đều được nhập khẩu không chính hãng. Trên toàn thế giới, có 765 xe như vậy được sản xuất. Là phiên bản đua drag đỉnh hơn của 720S, siêu xe McLaren 765LT dùng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L nhưng tạo ra công suất tối đa 755 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. So với McLaren 720S, 765LT mạnh hơn 45 mã lực và 30 Nm. Khối động cơ trên kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp được tinh chỉnh để sang số nhanh hơn 15% so với McLaren 720S. Nhờ đó, McLaren 765LT có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 2,8 giây, 0-200 km/h trong 7 giây và đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Đánh giá siêu xe McLaren 765LT tại Việt Nam.

