McLaren 720S màu cam "tình cũ" Cường Đô la bất ngờ tái xuất

Chiếc McLaren 720S màu độc trong bài từng có thời gian nằm trong gara của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la), ngay từ thời điểm đó xe đã được nâng cấp rất nhiều chi tiết để trở lên độc đáo hơn so với những chiếc 720S còn lại ở Việt Nam. Một trong số đó chính là bộ mâm HRE P1SC màu đen làm bằng nhôm nguyên khối có giá 10.000 USD (tương đương khoảng 231 triệu đồng), tuy nhiên, hiện tại xe đã đổi sang mâm màu bạc. Ngay khi về tay chủ mới, siêu xe McLaren 720S đã được lột xác với gói độ ECU từ hãng DME Tuning, nhờ vậy mà siêu xe Anh Quốc có công suất lên tới 930 mã lực và mô-men xoắn khoảng 1.030 Nm, tăng 220 mã lực và 260 Nm so với nguyên bản. Tính đến thời điểm này đây là chiếc 720S mạnh nhất Việt Nam. Ở gói nâng cấp này, không chỉ phần mềm động cơ được can thiệp mà hệ thống ống xả cũng được thay mới để cho ra hiệu năng tốt nhất. Điều đó có nghĩa là hệ thống ống xả Unobtanium đại gia siêu xe Cường Đô la đã đắp thêm cho 720S đã không còn nữa. Mức giá xe McLaren 720S khi mới về Việt Nam khoảng hơn 20 tỷ đồng, nó khoác trên mình bộ cánh màu cam bắt mắt, kết hợp phần nóc xe sơn đen. Siêu xe có diện mạo vô cùng khí động học với phần vỏ xe được làm từ các miếng nhôm siêu nhẹ và hệ thống thống khung gầm được làm hoàn toàn từ sợi carbon. Video: Ngắm dàn siêu phẩm McLaren 720S tại Vũng Tàu.

