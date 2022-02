Mazda3 2022 từ 685 triệu đông tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Hôm qua, ngày 14/2/2022, Mazda đã chính thức vén màn phiên bản của dòng xe Mazda3 2022 mới tại thị trường Thái Lan. Đây là mẫu xe thứ 3 của hãng Mazda được nâng cấp tại Thái Lan trong thời gian qua, sau Mazda2 và CX-30. Ở phiên bản 2022, Mazda3 tại Thái Lan tiếp tục có 2 kiểu thân xe là sedan và hatchback (Sports). Cả hai đều được chia thành 3 bản trang bị là 2.0 C, 2.0 S và 2.0 SP. Tương tự cặp đôi Mazda2 và CX-30 nâng cấp, mẫu xe sedan Mazda3 2022 tại thị trường Thái Lan cũng được bổ sung màu sơn ngoại thất mới là đồng Bronze Platinum Quartz. Trong khi đó, 6 màu sơn cũ của Mazda3 là đỏ Soul Red Crystal, xám Machine Gray, xám Polymetal Gray (chỉ dành cho bản hatchback), trắng Snowflake White Pearl, bạc Sonic Silver và đen Jet Black vẫn được giữ lại Được biết, Bronze Platinum Quartz là màu sơn hiện khá "hot" tại thị trường Thái Lan khi chiếm đến 30% lượng đơn đặt hàng của khách. Bronze Platinum Quartz thậm chí còn trở thành màu sơn mới được khách hàng Thái Lan thích nhất, tiếp theo mới đến xám Polymetal Gray và đỏ Soul Red Crystal. Ngoài màu sơn mới, thiết kế ngoại thất của Mazda3 2022 tại thị trường Thái Lan không có gì thay đổi. Thay vào đó, hãng Mazda chỉ bổ sung trang bị cho mẫu xe hạng C này. Cụ thể, bản tiêu chuẩn của Mazda3 2022 tại Thái Lan có thêm những trang bị như đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, cảm biến khoảng cách phía sau và camera lùi. Trong khi đó, bản 2.0 S có thêm cảm biến khoảng cách phía trước, lẫy chuyển số thể thao tích hợp sau vô lăng và đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu. Cuối cùng là bản 2.0 SP, được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống kiểm soát hành trình và đánh lái theo xe phía trước. Bên trong xe, Mazda3 2022 có những trang bị tiêu chuẩn như bảng đồng hồ với màn hình màu LCD, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8,8 inch và phanh tay điện tử tích hợp tự động giữ phanh tạm thời. Bản 2.0S tạo sự khác biệt bằng những chi tiết nội thất màu bạc, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau và bộ vành hợp kim 18 inch. Cao cấp nhất là bản 2.0 SP với gương chiếu hậu chống chói, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và camera 360 độ. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mazda3 2022 tại Thái Lan là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 213 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, có chế độ sang số tay Activematic. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động i-ACTIVSENSE, bao gồm những tính năng như hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tránh va chạm khi lùi, đèn pha thích ứng, cảnh báo mất tập trung cho người lái, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chuyển làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar và cảnh báo va chạm phía trước đi kèm hỗ trợ phanh tự động. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Mazda3 2022 dao động từ 979.000 - 1.198.000 Baht (khoảng 685 - 838 triệu đồng). Dự tính, mẫu xe này sẽ sớm về Việt Nam ngay trong năm nay. Video: Chi tiết Mazzda3 2022 Bronze Platinum Quartz tại Thái Lan.

