Mazda2 2023 chính thức trình làng, giá bán chỉ từ 275 triệu đồng

Hãng Mazda đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Mazda2 2023 mới ở thị trường Nhật Bản. Đúng như thông tin rò rỉ, mẫu xe hạng B này sẽ có tổng cộng 5 phiên bản là 15 BD, 15 XD BD, 15 Sport, 15 XD Sport+ và 15 Sunlit Citrus. Giá xe Mazda2 2023 ở thị trường nội địa dao động từ 1,529 - 2,541 triệu Yên (khoảng 275 - 457 triệu đồng). Bước sang phiên bản mới, Mazda2 đã được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất, chủ yếu tập trung ở khu vực đầu xe. Tại đây, phiên bản 15 BD, 15 XD BD và 15 Sunlit Citrus sẽ được trang bị lưới tản nhiệt gần như đóng kín, chỉ chừa một khe hẹp ở hai bên logo của hãng Mazda. Toàn bộ khu vực còn lại của lưới tản nhiệt sẽ được sơn đen hoặc cùng màu với thân xe. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn được bao quanh bằng viền hình ngũ giác sơn màu đen bóng và nối liền với đèn pha. Trong khi đó, phiên bản Mazda2 15 Sport và 15 XD Sport+ sẽ được trang bị lưới tản nhiệt riêng, được thiết kế theo phong cách thể thao hơn. Lưới tản nhiệt của 2 phiên bản này có mắt lưới dạng mắt cáo và sơn màu đen với điểm nhấn màu đỏ. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được bổ sung cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng hơn. Viền hốc gió trung tâm còn kéo dài sang hai bên, tạo thành hình chữ "C" úp xuống. Thay đổi còn lại của Mazda2 2023 là vành la-zăng. Ở 2 phiên bản 15 BD và 15 XD BD, xe được trang bị ốp la-zăng phối 2 màu. Trong đó, có 3 chấu của ốp la-zăng được sơn cùng màu với thân xe. Với 2 phiên bản 15 Sport và 15 XD Sport+, vành la-zăng là loại bằng nhôm có đường kính 16 inch thể thao hơn. Riêng phiên bản 15 Sunlit Citrus lại đi kèm vành màu xám thông thường. Chưa hết, Mazda2 2023 còn có 2 màu sơn ngoại thất mới là xanh dương Airstream Blue và xám Aero Gray. Trong khi đó, màu đỏ Artisan Red cũ của xe đã bị loại bỏ. Nóc xe sẽ được dán film màu đen, không chỉ mang đến vẻ thẩm mỹ mà còn có tác dụng giảm khoảng 30 kg khí thải CO2. Những khu vực còn lại của ngoại thất gần như không thay đổi so với trước, bao gồm cả đèn pha, sườn xe, đèn hậu, cửa cốp và cản sau. Điều này không có gì bất ngờ vì trong thời gian qua, hãng Mazda thường xuyên tung ra phiên bản nâng cấp của các mẫu xe với thiết kế chỉ chỉnh sửa ở một vài chi tiết trong khi tổng thể giữ nguyên. Tương tự ngoại thất, nội thất của Mazda2 2023 cũng thay đổi theo phiên bản. Cụ thể, bản 15 Sport và 15 XD Sport+ sẽ được trang bị nội thất màu đen với những điểm nhấn màu đỏ tương phản trên mặt táp-lô, viền cửa gió điều hòa hoặc ghế. Ghế của bản 15 Sport sẽ được bọc nỉ trong khi bản 15 XD Sport+ dùng ghế bọc da sang trọng hơn. Ở bản 15 BD và 15 XD BD, nội thất sẽ được phủ tông màu đen chủ đạo với những chi tiết màu sáng trên mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm, cửa gió điều hòa hoặc chỉ khâu ghế. Những chi tiết màu sáng này vốn làm từ nhựa được sản xuất theo kỹ thuật sinh học, giúp giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí thải CO2. Riêng bản 15 Sunlit Citrus lại được trang bị ghế màu be với điểm nhấn màu vàng. Ngoài ra, bản 15 Sunlit Citrus còn có vô lăng/cần số bọc da, phanh tay điện tử, ghế chỉnh điện, sưởi vô lăng, hệ thống phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar và hỗ trợ giữ làn đường. Động cơ của Mazda2 2023 ở thị trường Nhật Bản không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L ở 3 bản 15 BD, 15 Sport và 15 Sunlit Citrus. Trong khi đó, 2 bản 15 XD BD và 15 XD Sport+ lại dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Động cơ xăng sẽ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, động cơ diesel có thể đi với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Ở bản 15 XD Sport+, xe chỉ có hộp số sàn. Việc hãng Mazda trang bị lưới tản nhiệt đóng kín như ô tô điện cho Mazda2 2023 đã khiến không ít người bất ngờ. Một số người cho rằng hãng Mazda học hỏi thiết kế từ Honda Jazz thế hệ mới vốn là đối thủ trực tiếp của Mazda2. Tuy nhiên, cũng có người dự đoán đây là tín hiệu cho thấy Mazda2 sẽ có phiên bản thuần điện trong tương lai. Video: Mẫu xe cỡ B - Mazda2 2023 chính thức trình làng.

Hãng Mazda đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Mazda2 2023 mới ở thị trường Nhật Bản. Đúng như thông tin rò rỉ, mẫu xe hạng B này sẽ có tổng cộng 5 phiên bản là 15 BD, 15 XD BD, 15 Sport, 15 XD Sport+ và 15 Sunlit Citrus. Giá xe Mazda2 2023 ở thị trường nội địa dao động từ 1,529 - 2,541 triệu Yên (khoảng 275 - 457 triệu đồng). Bước sang phiên bản mới, Mazda2 đã được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất, chủ yếu tập trung ở khu vực đầu xe. Tại đây, phiên bản 15 BD, 15 XD BD và 15 Sunlit Citrus sẽ được trang bị lưới tản nhiệt gần như đóng kín, chỉ chừa một khe hẹp ở hai bên logo của hãng Mazda. Toàn bộ khu vực còn lại của lưới tản nhiệt sẽ được sơn đen hoặc cùng màu với thân xe. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn được bao quanh bằng viền hình ngũ giác sơn màu đen bóng và nối liền với đèn pha. Trong khi đó, phiên bản Mazda2 15 Sport và 15 XD Sport+ sẽ được trang bị lưới tản nhiệt riêng, được thiết kế theo phong cách thể thao hơn. Lưới tản nhiệt của 2 phiên bản này có mắt lưới dạng mắt cáo và sơn màu đen với điểm nhấn màu đỏ. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được bổ sung cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng hơn. Viền hốc gió trung tâm còn kéo dài sang hai bên, tạo thành hình chữ "C" úp xuống. Thay đổi còn lại của Mazda2 2023 là vành la-zăng. Ở 2 phiên bản 15 BD và 15 XD BD, xe được trang bị ốp la-zăng phối 2 màu. Trong đó, có 3 chấu của ốp la-zăng được sơn cùng màu với thân xe. Với 2 phiên bản 15 Sport và 15 XD Sport+, vành la-zăng là loại bằng nhôm có đường kính 16 inch thể thao hơn. Riêng phiên bản 15 Sunlit Citrus lại đi kèm vành màu xám thông thường. Chưa hết, Mazda2 2023 còn có 2 màu sơn ngoại thất mới là xanh dương Airstream Blue và xám Aero Gray. Trong khi đó, màu đỏ Artisan Red cũ của xe đã bị loại bỏ. Nóc xe sẽ được dán film màu đen, không chỉ mang đến vẻ thẩm mỹ mà còn có tác dụng giảm khoảng 30 kg khí thải CO2. Những khu vực còn lại của ngoại thất gần như không thay đổi so với trước, bao gồm cả đèn pha, sườn xe, đèn hậu, cửa cốp và cản sau. Điều này không có gì bất ngờ vì trong thời gian qua, hãng Mazda thường xuyên tung ra phiên bản nâng cấp của các mẫu xe với thiết kế chỉ chỉnh sửa ở một vài chi tiết trong khi tổng thể giữ nguyên. Tương tự ngoại thất, nội thất của Mazda2 2023 cũng thay đổi theo phiên bản. Cụ thể, bản 15 Sport và 15 XD Sport+ sẽ được trang bị nội thất màu đen với những điểm nhấn màu đỏ tương phản trên mặt táp-lô, viền cửa gió điều hòa hoặc ghế. Ghế của bản 15 Sport sẽ được bọc nỉ trong khi bản 15 XD Sport+ dùng ghế bọc da sang trọng hơn. Ở bản 15 BD và 15 XD BD, nội thất sẽ được phủ tông màu đen chủ đạo với những chi tiết màu sáng trên mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm, cửa gió điều hòa hoặc chỉ khâu ghế. Những chi tiết màu sáng này vốn làm từ nhựa được sản xuất theo kỹ thuật sinh học, giúp giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí thải CO2. Riêng bản 15 Sunlit Citrus lại được trang bị ghế màu be với điểm nhấn màu vàng. Ngoài ra, bản 15 Sunlit Citrus còn có vô lăng/cần số bọc da, phanh tay điện tử, ghế chỉnh điện, sưởi vô lăng, hệ thống phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar và hỗ trợ giữ làn đường. Động cơ của Mazda2 2023 ở thị trường Nhật Bản không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L ở 3 bản 15 BD, 15 Sport và 15 Sunlit Citrus. Trong khi đó, 2 bản 15 XD BD và 15 XD Sport+ lại dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Động cơ xăng sẽ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, động cơ diesel có thể đi với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Ở bản 15 XD Sport+, xe chỉ có hộp số sàn. Việc hãng Mazda trang bị lưới tản nhiệt đóng kín như ô tô điện cho Mazda2 2023 đã khiến không ít người bất ngờ. Một số người cho rằng hãng Mazda học hỏi thiết kế từ Honda Jazz thế hệ mới vốn là đối thủ trực tiếp của Mazda2. Tuy nhiên, cũng có người dự đoán đây là tín hiệu cho thấy Mazda2 sẽ có phiên bản thuần điện trong tương lai. Video: Mẫu xe cỡ B - Mazda2 2023 chính thức trình làng.