Mazda Spirit Racing 3 – đối thủ của Honda Civic Type R có gì hay?

Tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2024, thương hiệu Mazda tạo điểm nhấn khi chính thức công bố việc quay trở lại với các dự án xe hiệu năng cao thông qua chương trình Spirit Racing với chiếc Mazda Spirit Racing 3 Concept mới. Trước đây hãng Nhật từng có các mẫu xe Mazdaspeed nhưng chúng đã bị ngưng phát triển từ 2013. Việc các đối thủ vẫn đang thể hiện tốt ở mảng xe thể thao như GR của Toyota hay Type R của Honda đã khiến ban lãnh đạo Mazda không thể ngồi yên. Các sản phẩm đầu tiên trong chương trình Spirit Racing là bộ đôi dựa trên nền tảng của Mazda3 Hatchback và Mazda MX-5, được giới thiệu ở dạng concept. Trong đó, chiếc Spirit Racing 3 được định vị để trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic Type R bằng việc trang bị động cơ 2.5L tăng áp và được hứa hẹn sẽ sớm bán ra tại Nhật. So với một chiếc Mazda3 Hatchback nguyên bản, chiếc concept Spirit Racing 3 đã được thay bộ chia gió trước sâu hơn, bộ khuếch tán gió sau tối màu mới và cánh gió sau làm từ sợi carbon như xe đua. Mâm 6 chấu 18 inch tối màu đi kèm lốp Bridgestone Potenza và kẹp phanh Brembo đỏ hiệu năng cao. Bên trong nội thất xe có da lộn bọc tại vô-lăng, đầu cần số và táp lô. Ghế thể thao Recaro hàng trước có đai an toàn thể thao chuyên dụng. Chiếc được trưng bày ở triển lãm Tokyo Auto Salon 2024 dùng hộp số tự động, nhưng chưa rõ đây có phải là quyết định cuối cùng của Mazda hay không. Hãng hoàn toàn có thể đổi sang hộp số sàn ở bản thương mại hoàn thiện. Đại diện Mazda không tiết lộ nhiều về thông số của khối động cơ 2.5L tăng áp dự định trang bị cho Spirit Racing 3. Họ chỉ chia sẻ rằng đó sẽ là một mã động cơ hoàn toàn mới, không liên quan đến các động cơ dung tích 2.5L mã PY đang có trên những mẫu xe Mazda3 phổ thông hiện nay. Trong khi đó, chiếc Spirit Racing RS dựa trên xe thể thao MX-5 cũng nhận được những thay đổi tương tự: bộ chia gió trước, ốp sườn, bộ khuếch tán phía sau thể thao hơn với đầu ống xả đơn, mâm xe 6 chấu 18 inch, lốp Bridgestone Potenza RE71RS và kẹp phanh Brembo. Phần lớn nội thất lại được trang trí bằng da lộn (hoặc Alcantara) và lắp đặt ghế thể thao Recaro có dây đai to bản. Cả hai chiếc xe đều được hoàn thiện với màu sơn xám có họa tiết sọc và decal màu đen, đi cùng các điểm nhấn màu đỏ và huy hiệu Spirit Racing trên cản và bánh xe.Mazda Spirit Racing RS 3 thể thao được cho là sẽ trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L quen thuộc, đang được Mazda dành riêng cho bản mui xếp cứng RF tại Nhật và không có cho bản mui xếp mềm. Hãng cho biết họ hy vọng cải tiến khối động cơ này để đạt tới mức 197 mã lực (147 kW) ngang với mẫu xe đua Super Taikyu ST-Q, đồng nghĩa với mạnh hơn thông số 181 mã lực (135 kW) trên bản động cơ phổ thông. Những phiên bản hoàn thiện của bộ đôi xe thể thao đầu tiên thuộc chương trình Spirit Racing sẽ được Mazda bán ra tại Nhật Bản trong thời gian tới. Hãng cũng đang tính đến việc đưa những mẫu xe này đến các thị trường khác, nhưng chưa thể chia sẻ thêm thông tin tại thời điểm này. Video: Mazda Spirit Racing 3 – đối thủ của Honda Civic Type R.

