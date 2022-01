Mazda RX-7 huyền thoại trong “Fast and the Furious” gây thất vọng

Ra đời cách đây 20 năm, “ The Fast and the Furious” đã phát triển trở thành một trong những thương hiệu phim lớn nhất thế giới, và thu hút được sự quan tâm của hàng triệu khán giả mê xe. Trải qua 9 phần phim, “Fast & Furious” đã đi từ khởi điểm bối cảnh đua xe đường phố khiêm tốn thành hành động giải cứu thế giới với cảnh mạo hiểm bay ra ngoài vũ trụ theo đúng nghĩa đen. Giờ đây nhìn lại phần phim “The Fast and the Furious” đầu tiên được sản xuất với kinh phí chỉ 38 triệu USD, chúng ta không khỏi nhận ra rằng ngay cả một số chiếc xe quan trọng nhất trong phim cũng có chất lượng chế tạo khá nghèo nàn. Minh chứng là chiếc Mazda RX-7 đời 1995. Trong khi những chiếc xe anh hùng với nhiều thời lượng xuất hiện trên màn ảnh đã được chăm sóc tốt và làm chi tiết hơn nhiều (Toyota Supra của cố diễn viên Paul Walker là một ví dụ tuyệt vời), thì những chiếc xe khác lại được lắp ráp một cách vội vàng và sơ sài hơn. Nhân vật của Vin Diesel, Dominic Toretto, đã lái chiếc RX-7 mà bạn thấy ở đây, và để có được hình dáng này, nó đã nhận được một số trang bị độ bổ sung từ George Barris, một chuyên gia độ xe nổi tiếng ở Hollywood. Đáng tiếc, có vẻ như toàn bộ mọi thứ đã được ghép lại một cách vội vàng, vì chiếc Mazda RX-7 huyền thoại có nhiều ốc vít lỗ rõ trên bộ body kit, chưa kể đến một số trang bị độ chưa thực hợp lý bao gồm các đồng hồ có vỏ bằng sợi carbon giả được lắp vào một mặt táp lô vốn rất đẹp. Ngoài ra, chiếc xe còn có một nắp che động cơ xấu xí và một cần chuyển số được trang trí cầu kỳ quá mức. Khi nhìn kỹ càng, những trang bị độ này thực sự gây thất vọng bởi một số yếu tố ban đầu của nội thất xe đã đẹp sẵn và không cần bổ sung thêm gì. Ngoại thất của chiếc RX-7 này cũng có một số điểm thay đổi so với nguyên bản trong phim, bao gồm bộ la-zăng mạ crôm sáng bóng từ Alt Wheels, và hệ thống oxit nitơ thì được chuyển về băng ghế sau thay vì dưới ghế lái phụ phía trước. Nó cũng có thêm các nhãn dán với tên của Vin Diesel và của đạo diễn Rob Cohen. Thân vỏ xe còn có thêm các tấm đề can cho thấy sự tham gia của Barris, trong khi hệ thống treo khí là một yếu tố khác không xuất hiện trong quá trình quay phim. Nhìn tổng thể, chiếc Mazda RX-7 này có lẽ không còn gây ấn tượng như hồi mới xuất hiện trong phim năm 2001, nhưng nó vẫn là một chiếc xe độ huyền thoại và có một vị trí riêng trên màn bạc cũng như trong lòng những người hâm mộ “Fast & Furious”. Với khoảng 144.000 km trên đồng đồ, chiếc Mazda RX-7 của Dominic Toretto sẽ được bán đấu giá vào đầu tháng 1 năm 2022 và hứa hẹn thu về khoản tiền 75.000 - 125.000 USD (khoảng 1,71 – 2,85 tỷ đồng). Video: Mazda RX-7 huyền thoại trong “Fast and the Furious”.

