Mazda CX-70 từ 999 triệu đồng, đắt hơn cả “đàn anh” CX-90

Mazda CX-70 hoàn toàn mới đã được ra mắt vào cuối tháng 1/2024 vừa qua, với đầy đủ mọi thông tin về trang bị tiện ích và khả năng vận hành, chỉ trừ mức giá bán. Đến nay, Mazda Bắc Mỹ đã cho công bố bảng giá chính thức của mẫu xe này. Theo đó, bản cấu hình thấp nhất của Mazda CX-70 là 3.3 Turbo Preferred có giá còn cao hơn so với bản 3.3 Turbo Select thấp nhất của “đàn anh” CX-90 đang có giá 37.845 USD (khoảng 935 triệu đồng). Ngay cả khi xét riêng trong nhóm các bản cấu hình dùng hệ truyền động hybrid sạc điện PHEV thì giá xe Mazda CX-70 cũng đắt hơn CX-90 đối với bản thấp nhất của từng dòng xe. CX-70 vốn đã gây tranh cãi vì thực chất chỉ là CX-90 được lược bỏ bớt hàng ghế thứ 3, về bản chất chúng gần như giống hệt nhau. Giờ đây, việc Mazda để cho mẫu SUV 5 chỗ/2 hàng ghế đắt hơn xe 7 chỗ/3 hàng ghế lại càng khiến khách hàng bối rối khi cần tìm hiểu về sản phẩm của hãng. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ sẽ thấy Mazda không hẳn không có lý. Đó là bởi vì CX-70 không có cấu hình 3.3 Turbo Select như CX-90 mà bắt đầu ngay từ cấu hình 3.3 Turbo Preferred. Cấu hình này của cả 2 dòng xe đều có giá 40.445 USD (999 triệu đồng) ngang nhau. Trên thực tế, toàn bộ 7 cấu hình Mazda CX-70 tại Mỹ hiện nay đều có giá tương đương với các cấu hình cùng tên của “đàn anh” CX-90. Cấu hình cao cấp nhất của cả 2 dòng xe này là PHEV Premium Plus cũng chỉ dừng lại ở mức 57.450 USD (1,42 tỷ đồng). Đây là điều đáng chú ý và cho thấy Mazda đã chủ động giảm giá cho toàn bộ dòng sản phẩm CX-90. Còn nhớ tại thời điểm mẫu xe này mới ra mắt vào đầu năm 2023, giá bán khi đó dao động từ khoảng 40.000 USD cho đến cao nhất gần 60.000 USD (tương đương 988 triệu đến 1,48 tỷ đồng). Dù vậy, số lượng các lựa chọn cấu hình của CX-90 vẫn nhiều hơn CX-70 khi lên tới con số 11. Những cấu hình chỉ có ở CX-90 bao gồm 3.3 Turbo Select, 3.3 Turbo Preferred Plus, 3.3 Turbo S và PHEV Preferred. Về mặt trang bị, bản thấp nhất của CX-70 là 3.3 Turbo Preferred có sẵn đèn LED, mâm 19 inch, các chi tiết trang trí ngoại thất màu đen, gạt mưa tự động, cửa sổ trời, ghế da màu đen chỉnh điện và có sưởi, vô-lăng bọc da, màn hình đồng hồ 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, dàn âm thanh 8 loa, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, v.v… Ngay từ bản thấp nhất, CX-70 cũng đã có các hệ thống hỗ trợ lái xe bao gồm Mazda Radar Cruise Control tích hợp Stop & Go, giám sát điểm mù, định tâm làn đường, cảnh báo chệch làn, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera quan sát phía sau. CX-70 3.3 Turbo Premium có mâm 21 inch, cốp sau mở điện rảnh tay, cửa sổ trời panorama lớn hơn, màn hình đồng hồ tăng lên 12,3 inch, dàn âm thanh đổi sang Bose 12 loa, có thêm HUD kính lái, phần mềm dẫn đường Mazda Online Navigation, hệ thống đèn viền nội thất, gương chiếu hậu trong xe loại không viền tích hợp Homelink. Các hệ thống an toàn được bổ sung thêm tính năng Hỗ trợ điểm mù, Nhận dạng biển báo giao thông và cảm biến đỗ xe trước/sau. Bản này còn có Hệ thống giảm va chạm thứ cấp và Hệ thống hỗ trợ người lái không phản hồi, có thể phát hiện người lái xe mất khả năng lao động và tự động dừng xe. CX-70 3.3 Turbo Premium Plus có nội thất bọc da Nappa, vô-lăng có sưởi, ghế trước sưởi và làm mát, ghế sau có sưởi, gương chiếu hậu bên hông gập điện và chống chói, camera 360°. Tính năng an toàn có thêm Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và Màn hình quan sát phía sau được cải tiến với các vạch chỉ dẫn động. Về thông số vận hành, các bản cấu hình 3.3 Turbo được trang bị động cơ xăng tăng áp với 6 xy-lanh thẳng hàng và dung tích 3.3L, sản sinh công suất 280 mã lực (209 kW) và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp truyền sức kéo đến cả 4 bánh. Những bản 3.3 Turbo S mạnh hơn khi có công suất 340 mã lực (254 kW) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Các tính năng của CX-70 3.3 Turbo S Premium phần lớn giống với Turbo Premium, cộng thêm một số điểm nhấn đặc biệt bao gồm lưới tản nhiệt tổ ong độc đáo và hệ thống đèn LED hoàn toàn. Mẫu xe này còn có ghế trước bọc da Nappa có sưởi và thông gió, ghế sau có sưởi, vô lăng có sưởi và màn hình 12,3 inch. CX-70 3.3 Turbo S Premium Plus bổ sung vô-lăng bọc da hai tông màu, bảng điều khiển bằng da lộn và ghế bọc da Nappa màu nâu độc quyền. Mẫu xe này còn có thiết bị khử băng trên cần gạt nước ở kính chắn gió và ổ cắm 150 watt ở khoang hành lý. Các xe CX-70 PHEV dùng hệ truyền động hybrid sạc điện bao gồm động cơ 4 xi-lanh 2,5 lít, một mô-tơ điện và bộ pin 17,8 kWh. Thiết lập này mang lại công suất tối đa lên đến 323 mã lực (241 kW) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cùng với chế độ di chuyển thuần điện tối đa 42 km. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-70 2025 hoàn toàn mới.

