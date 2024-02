Chi tiết Mazda CX-30 2024 từ 878 triệu đồng tại Đông Nam Á

Mazda CX-30 2024 mới vừa chính thức được ra mắt khu vực Đông Nam Á, cụ thể là thị trường Philippines. Tại đây, mức giá xe Mazda CX-30 2024 niêm yết quy đổi là 878,8 triệu đồng. So với phiên bản cũ, mức giá xe tăng 5.000 Peso (khoảng 2,2 triệu đồng). Đổi lại, mẫu xe crossover Mazda CX-30 2024 được nâng cấp một số trang bị tiện ích, cải tiến thiết kế và hệ thống giải trí. Về thiết kế, phần lưới tản nhiệt trên Mazda CX-30 2024 được chuyển sang chrome tối màu, khu vực xung quanh cửa sổ được sơn màu đen bóng Piano, tạo thêm điểm nhấn cho ngoại hình của chiếc SUV. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch, 5 chấu kép sơn đen bóng. Bên trong cabin, có thể dễ dàng nhận thấy các chi tiết như tay nắm mở cửa, ốp bảng táp-lô, núm chỉnh hệ thống làm mát và cửa gió điều hòa, cần số đều được nhấn nhá bởi tông màu xám nòng súng. Tiếp đến là hệ thống ghế ngồi công thái học được bọc da màu nâu đất với chất liệu da lộn màu đen ở chính giữa ghế ngồi, mang đến cái nhìn sang trọng cho Mazda CX-30 2024. Bên cạnh đó, Mazda cũng cung cấp tuỳ chọn ghế ngồi màu đen toàn bộ với điểm nhấn đường chỉ khâu màu nâu đất. Thay đổi lớn nhất phải kể đến bên trong cabin của Mazda CX-30 2024 chính là màn hình thông tin giải trí. Theo đó, màn hình này đã được nâng kích thước lên 10,25 inch, bổ sung thêm khả năng kết nối Apple CarPlay không dây (Android Auto vẫn cần cắm dây). Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose, cửa sổ trời chỉnh điện, HUD, camera 360 độ, sạc không dây và cốp điện. Về an toàn, Mazda CX-30 2024 được bổ sung các tính năng an toàn mới trong gói i-Activsense như: cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) kết hợp hỗ trợ phanh (FCBS) Hỗ trợ phanh khẩn cấp phía sau (RCBS) và hệ thống giám sát người lái (DMS). Hệ thống đèn pha LED của Mazda CX-30 2024 giờ đây đã có khả năng thích ứng, tự động bật/tắt từng vùng sáng của đèn chiếu xa để tránh gây chói mắt. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (trước/sau), cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cũng như 7 túi khí và cảm biến trước/sau vẫn được giữ nguyên như các phiên bản trước đó. Về truyền động, Mazda CX-30 2024 tại Philippines được trang bị động cơ 2.0L e-Skyactiv-G, kết hợp với hệ thống hybrid điện 24V. Theo nhà sản xuất, năng lượng tái tạo khi phanh sẽ được lưu trữ vào viên pin 0,216 kWh. Mazda CX-30 2024 cũng có khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện với động cơ điện công suất 7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 49 Nm trong một số tình huống. Công suất tổng cộng từ hệ thống truyền động hybrid là 162 mã lực và mô-men xoắn 213 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Video: Xem chi tiết mẫu xe crossover Mazda CX-30 2024 mới.

