Mazda CX-60 2024 thêm bản Pro giá rẻ, giá chỉ 1,2 tỷ đồng

Tại triển lãm Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo diễn ra mới đây, Mazda CX-60 phiên bản Pro đã chính thức ra mắt khách hàng Indonesia. Mazda CX-60 Pro được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, xếp dưới 2 phiên bản đã ra mắt trước đó là Kuro và Elite. Sự khác biệt giữa Mazda CX-60 Pro 2024 mới và hai phiên bản cao cấp hơn nằm ở mặt trang bị vận hành. Cụ thể, bản Pro được trang bị động cơ dung tích 2.5L 4 xi-lanh công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Đây cũng là khối động cơ dùng trên CX-5 và CX-8. Trong khi đó, hai phiên bản Kuro và Elite được trang bị động cơ xăng tăng áp gồm 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.3L kết hợp với động cơ điện mild-hybrid 48V cho tổng công suất là 280 mã lực và mô-men xoắn 450Nm. Sức mạnh được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ngoài sự khác biệt về động cơ, CX-60 Pro vẫn sở hữu nhiều trang bị cao cấp không kém cạnh nhiều so với các phiên bản đắt tiền hơn. Nội thất của Mazda CX-60 Pro 2024 vẫn được hoàn thiện bằng các loại vật liệu cao cấp như vải, gỗ và da Nappa. Các trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này bao gồm cụm đồng hồ đo kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch; màn hình HUD cỡ 10,4 inch; hệ thống âm thanh Bose 12 loa; sạc không dây… Về trang bị an toàn, Mazda CX-60 được cung cấp một loạt các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù,... Các tính năng khác như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi tích hợp tự động phanh và cảnh báo khi mở cửa, cảnh báo va chạm với phương tiện cắt ngang đầu xe, hệ thống theo dõi người lái cũng như cảnh báo khi người lái mất tập trung. Tại Indonesia, mức giá xe Mazda CX-60 Pro 2024 có mức niêm yết là 799 triệu rupiah (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng). Con số này thấp hơn hẳn so với CX-60 Kuro Edition và Elite Edition có giá lên tới 1,188 tỷ rupiah (khoảng 1,8 tỷ đồng) Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-60 Pro 2024 mới.

Tại triển lãm Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo diễn ra mới đây, Mazda CX-60 phiên bản Pro đã chính thức ra mắt khách hàng Indonesia. Mazda CX-60 Pro được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, xếp dưới 2 phiên bản đã ra mắt trước đó là Kuro và Elite. Sự khác biệt giữa Mazda CX-60 Pro 2024 mới và hai phiên bản cao cấp hơn nằm ở mặt trang bị vận hành. Cụ thể, bản Pro được trang bị động cơ dung tích 2.5L 4 xi-lanh công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Đây cũng là khối động cơ dùng trên CX-5 và CX-8. Trong khi đó, hai phiên bản Kuro và Elite được trang bị động cơ xăng tăng áp gồm 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.3L kết hợp với động cơ điện mild-hybrid 48V cho tổng công suất là 280 mã lực và mô-men xoắn 450Nm. Sức mạnh được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ngoài sự khác biệt về động cơ, CX-60 Pro vẫn sở hữu nhiều trang bị cao cấp không kém cạnh nhiều so với các phiên bản đắt tiền hơn. Nội thất của Mazda CX-60 Pro 2024 vẫn được hoàn thiện bằng các loại vật liệu cao cấp như vải, gỗ và da Nappa. Các trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này bao gồm cụm đồng hồ đo kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch; màn hình HUD cỡ 10,4 inch; hệ thống âm thanh Bose 12 loa; sạc không dây… Về trang bị an toàn, Mazda CX-60 được cung cấp một loạt các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù,... Các tính năng khác như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi tích hợp tự động phanh và cảnh báo khi mở cửa, cảnh báo va chạm với phương tiện cắt ngang đầu xe, hệ thống theo dõi người lái cũng như cảnh báo khi người lái mất tập trung. Tại Indonesia, mức giá xe Mazda CX-60 Pro 2024 có mức niêm yết là 799 triệu rupiah (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng). Con số này thấp hơn hẳn so với CX-60 Kuro Edition và Elite Edition có giá lên tới 1,188 tỷ rupiah (khoảng 1,8 tỷ đồng) Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-60 Pro 2024 mới.