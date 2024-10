Mazda CX-5 2026 động cơ hybrid tiết kiệm xăng hé lộ

Mới đây, lại có thêm thông tin về thời điểm trình làng của Mazda CX-5 2026 mới. Theo đó, mẫu SUV cỡ C này sẽ chính thức được giới thiệu với thị trường toàn cầu vào cuối năm sau. Đây là thông tin được các đại lý ở Đức tiết lộ với một số khách hàng. Theo đó, thế hệ thứ 3 của mẫu xe Mazda CX-5 bán chạy nhất sẽ chính thức được tung ra tại thị trường châu Âu vào mùa thu năm 2025, dự kiến trong khoảng từ tháng 9 - 11. Tuy nhiên, sự kiện ra mắt của mẫu xe này có thể sẽ diễn ra trước đó vài tháng. Tin đồn cho biết, Mazda CX-5 2026 dành cho thị trường châu Âu sẽ chỉ dùng động cơ hybrid nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn. Trong số đó, có hệ truyền động mild hybrid 24V với máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L quen thuộc. Hệ truyền động này dự kiến cho công suất tối đa khoảng 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 238 Nm. Cũng theo các đại lý ở Đức, phiên bản hybrid và plug-in hybrid của Mazda CX-5 2026 sẽ được tung ra sau đó. Vào hồi tháng 5/2024, trong báo cáo tài chính, hãng Mazda đã xác nhận kế hoạch trang bị động cơ hybrid cho CX-5 thế hệ mới. Động cơ hybrid này sẽ do Mazda tự mình phát triển nhằm cạnh tranh với phiên bản tương ứng của những đối thủ như Toyota RAV4 và Honda CR-V. Cũng theo một số nguồn tin, hãng Mazda sẽ ngừng dùng động cơ diesel cho mẫu SUV cỡ C này ở các thị trường châu Âu. Hiện chưa rõ liệu hãng Mazda có dự định giữ lại động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.5L của xe hay không. Bên cạnh đó, nguồn tin từ đại lý cũng cho biết Mazda CX-5 2026 sẽ được tăng chiều dài thêm 110 mm, lên 4.795 mm. Sự thay đổi này sẽ mang đến ngoại hình bề thế hơn và nội thất rộng rãi hơn cho xe. Về thiết kế, Mazda CX-5 2026 nhiều khả năng sẽ lấy cảm hứng từ Arata Concept ra mắt trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024. Mẫu xe concept này vẫn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo với lưới tản nhiệt đóng kín, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày, đèn pha nằm thấp và cụm đèn hậu với tạo hình chữ "L" bên trong. Thêm vào đó là logo Mazda tích hợp đèn LED ẩn, camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống, bộ vành có thiết kế khí động lực học, đèn phanh trên cao theo phong cách xe đua Công thức 1, kính cửa sổ hẹp và những đường dập gân sắc sảo trên sườn xe. Các đại lý Đức đã được giới thiệu một phiên bản mô phỏng bằng đất sét với kích thước thực của CX-5 mới tại một sự kiện gần đây ở Frankfurt, cùng với phiên bản xe điện Mazda EZ-6 dành cho thị trường châu Âu và một mẫu SUV chưa được đặt tên. Trên thị trường toàn cầu, CX-5 hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda với doanh số đạt 354.850 xe trong cả năm 2023. Tại Việt Nam, đây cũng là mẫu xe ăn khách nhất của thương hiệu Mazda với 9.240 chiếc bán ra trong 9 tháng đầu năm nay. Video: Hé lộ Mazda CX-5 2026 thế hệ mới.

