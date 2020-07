Mazda CX-3 bản nâng cấp tại Thái Lan từ 563 triệu đồng

Mẫu crossover Mazda CX-3 2021 mới vừa được nâng cấp tại thị trường Thái Lan. Xe có 4 phiên bản gồm tiêu chuẩn, Comfort, Proactive và Style, giá bán lần lượt là 768.000, 848.000, 948.000 và 1.048.000 baht (tương đương 563, 622, 695 và 768 triệu đồng). Xe có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng ánh kim, đỏ, xám, trắng ngọc trai và đen tuyền. Phiên bản Mazda CX-3 nâng cấp thấp nhất có trang bị tiêu chuẩn là đèn pha halogen, mâm xe hợp kim 16 inch, hệ thống phân phối mô-men xoắn G-Vectoring Control và có phanh tay điện tử với Auto Hold. Đồng hồ có 2 màn hình LCD hiển thị thông tin vận hành, bảng điều khiển trung tâm được bọc da màu đen với các đường chỉ trang trí màu xám tương phản. Màn hình thông tin giải trí 7 inch với các nút điều khiển Center Commander. Tuy nhiên ghế chỉ được bọc nỉ màu đen, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40. Xe được trang bị hệ thống khởi động bằng nút bấm. Phiên bản tiêu chuẩn chỉ có 2 túi khí ở hàng ghế đầu. Phiên bản Mazda CX-3 Comfort không quá khác biệt so với bản tiêu chuẩn, nhưng được bổ sung thêm một số trang bị và vật liệu trang trí cao cấp hơn. Các trụ cửa được sơn đen piano tạo điểm nhấn cho ngoại hình. Bên trong, ghế được bọc da màu đen, các miếng ốp trang trí màu bạc satin. Bảng taplo trung tâm bọc da đen-xám. Bệ tì tay phía trước có các khây cốc. Mazda CX-3 Comfort sử dụng chìa khóa thông minh, camera lùi và có kiểm soát hành trình. Trong khi đó, phiên bản Mazda CX-3 Proactive được trang bị hệ thống chiếu sáng full-LED, có chức năng đèn pha tự động điều chỉnh độ cao chiếu sáng và bật/tắt. Cản trước khác biệt so với bản tiêu chuẩn và Comfort với các đường viền mạ chrome bóng bẩy. Mâm xe hợp kim 18 inch. Cabin của Mazda CX-3 Proactive nổi bật với bảng điều khiển Grand Luxe Suede màu xám, chỉ khâu cùng màu. Ghế được bọc da đen, xe có hệ thống điều hòa tự động. Đáng chú ý là hệ thống an toàn i-ACTIVSENSE, bao gồm cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù khi chuyển làn và hệ thống RCTA cảnh báo điểm mù khi lùi. Phiên bản cao cấp nhất là Mazda CX-3 Style, có những trang bị bổ sung thêm như cửa sổ trời, mâm xe hợp kim 18 inch màu bạc đen. Cabin có ghế bọc da Nappa cao cấp màu đỏ đậm và sọc Pure White, chỉ khâu màu trắng tương phản. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Bảng điều khiển trung tâm cũng được bọc da màu Pure White, mặt đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD hiển thị thông tin vận hành. Hệ thống thông tin giải trí có tích hợp Apple CarPlay. Mazda CX-3 Style có 6 túi khí, hệ thống camera 360. Ngoài ra, xe còn có cảm biến trước/sau, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động MRCC, hệ thống cảnh báo va chạm trước SBS, hỗ trợ phanh tự động và hệ thống hỗ trợ phanh khi đi trong đô thị SCBS. Cả 4 phiên bản của Mazda CX-3 thế hệ mới đều sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L với công nghệ tiết kiệm nhiên liệu i-Stop, cho công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 203 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của mẫu xe này là 6,1 lít/100 km. Video: Chi tiết Mazda CX-3 2021 bản nâng cấp mới.

