Mazda CX-3 2021 từ 731 triệu đồng tại Malaysia, sắp về Việt Nam

Về truyền động, Mazda CX-3 2021 mới vẫn dùng động cơ SkyActiv-G 2.0L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 206Nm, kết hợp hộp số tự động SkyActiv-Drive 6 cấp. Tốc độ tối đa của xe đạt 197 km/h. Không có thay đổi nào xảy ra dưới nắp ca-pô nhưng Mazda CX-3 bản cập nhật được bổ sung công nghệ vô hiệu hóa xi-lanh i-Stop của Mazda giúp tiết kiệm nhiên liệu và Hệ thống kiểm soát vận hành G-Vectoring (GVC) giúp cải thiện cảm giác lái. Thiết kế của Mazda CX-3 2021 cũng không có gì mới, vẫn giống bản nâng cấp được giới thiệu vào năm 2018. Trang bị ngoại thất tiêu chuẩn của xe gồm la-zăng 18 inch kèm lốp 215/50, hệ thống đèn LED (đèn pha tự động, đèn chạy ban ngày, đèn sương mù phía trước và đèn hậu), cần gạt nước mưa cảm biến, mở cửa không cần chìa, cửa sổ trời có trợ lực, phim cách nhiệt Skytint và 8 cảm biến đỗ xe (bốn phía trước và bốn phía sau). Đối với nội thất, Mazda CX-3 2021 tại Malaysia có các ghế bọc da kết hợp vải mới, ghế lái chỉnh điện 10 hướng với chức năng ghi nhớ, màn hình cụm đồng hồ TFT LCD 4,6 inch, màn hình hiển thị head-up, hệ thống điều hòa tự động một vùng và lẫy chuyển số trên vô lăng. Một cập nhật mới là hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect qua màn hình 7 inch của CX-3 giờ đây đã hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, có sự liên kết với cả dàn âm thanh 6 loa. Màn hình trung tâm cũng cung cấp nguồn cấp dữ liệu cho tính năng camera 360 độ, đây là nâng cấp so với camera lùi tiêu chuẩn trước đây. Tiếp theo, Mazda CX-3 2021 cũng được bổ sung một số công nghệ an toàn mới, bao gồm việc đưa bộ hỗ trợ lái i-Activsense trở thành tiêu chuẩn trên mọi chiếc CX-3 2021. Gói này bao gồm hệ thống chùm chiếu sáng cao, cảnh báo chệch làn, cảnh báo sự mất tập trung của tài xế, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố, phanh khẩn cấp tự động trước và sau, giám sát điểm mù và cảnh báo giao thông phía sau. Bên cạnh đó, xe vẫn nhận được 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát ổn định thân xe, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh, kiểm soát lực kéo, tín hiệu dừng khẩn cấp, hỗ trợ leo dốc, phanh đỗ xe điện tử với tính năng tự động giữ, khóa tự động, cảnh báo thắt dây an toàn cho tất cả các ghế và neo ghế trẻ em Isofix. Mazda CX-3 2021 tại thị trường Malaysia có tất cả 5 lựa chọn màu ngoại thất, gồm đỏ Soul Red Crystal, trắng Snowflake White Pearl, xanh dương Deep Crystal Blue, xám Machine Grey và màu xám Polymetal Grey mới. Mức giá xe Mazda CX-3 2021 mới tại Malaysia là 130.729 RM (tương đương khoảng 731 triệu đồng), tăng nhẹ so với trước. Video: Giới thiệu Mazda CX-3 2021 thế hệ mới.

