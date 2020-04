Mazda BT-50 thế hệ mới sẽ "đậm chất" Isuzu D-Max 2020

Hình ảnh Mazda BT-50 2021 mới ở phía trước với thiết kế phần đầu xe mang cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn theo phong cách Mazda CX-9 không phải là hình ảnh chính thức của BT-50 thế hệ mới, mà chỉ đơn thuần là hình ảnh phác thảo dựa trên Isuzu D-Max. Mazda hiện tại đang phát triển BT-50 thế hệ mới cùng với Isuzu. Thời điểm Mazda BT-50 thế hệ mới ra mắt tại Úc được trang CarAdvice dự đoán sẽ rơi vào cuối năm nay. Khi mối lương duyên quan hệ hợp tác giữa hai hãng Mazda và Ford từ năm 1972 cho đến nay, kéo dài 48 năm sẽ kết thúc vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Như vậy, Mazda BT-50 thế hệ hiện tại đang bán tại Việt Nam sẽ là sản phẩm cuối cùng của dòng BT-50 được chia sẻ trực tiếp với Ford Ranger. Khi Ford Ranger và Mazda BT-50 thế hệ hiện tại được giới thiệu từ năm 2011 và được lắp ở cùng một nhà máy ở Thái Lan. Bán tải Isuzu D-Max thế hệ mới được giới thiệu vào cuối tháng 10 năm ngoái sẽ là nền tảng để phát triển BT-50 thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới. Việc phát triển từ chung một bộ khung gầm Isuzu Dynamic Drive Platform mới của Isuzu D-Max, nên kiểu dáng của BT-50 mới ảnh hưởng rất nhiều từ D-Max mới về mặt tổng thể. Điều này giống như Mercedes-Benz X-Class mang thiết kế tương đồng với mẫu Nissan Navara. Không chỉ khung gầm, Mazda BT-50 thế hệ thứ 3 khả năng cao sẽ chia sẻ chung động cơ dầu 4cyl dung tích 3.0L (mã 4JJ3-TCX) 16 van, phun nhiên liệu trực tiếp DOHC Commonrail, tăng áp turbo VGS, giải nhiệt khí nạp Intercooler cho công suất tối đa 190 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại 1.600 - 2.600 vòng/hút của Isuzu D-Max mới. Đồng thời sử dụng kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Ở D-Max thế hệ mới, hãng Isuzu đã thực hiện nhiều nâng cấp cho động cơ 4cyl 3.0L bao gồm: buồng đốt được định hình lại, sử dụng kim phun áp suất cao hơn, lớp phủ carbon trên các chân piston, tinh chỉnh lại tăng áp,… Nhờ đó, động cơ 3.0L mạnh hơn 12,8 mã lực và 70 Nm so với động cơ 4JJ1-TCX cũ trên D-Max. D-Max sở hữu màn hình cảm ứng thông tin giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình hiển thị thông tin lái xe MID màu 4.2 inch Hy vọng Mazda BT-50 thế hệ mới sẽ sở hữu đầy đủ “đồ chơi” hiện tại có trên D-Max 2020 như: tính năng tự động khoá khi ra khỏi xe, khởi động động cơ từ xa, đèn Welcome chào mừng, hệ thống thông tin giải trí có điều khiển bằng giọng nói, ghế trước có tựa đầu an toàn có thể tự bật ra để giới hạn khoảng di chuyển của đầu tài xế khi xe bị đâm bất ngờ từ phía sau,... Video: Xem trước bán tải Mazda BT-50 thế hệ mới.

