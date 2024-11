'Quái vật' biển sâu, mắt lồi to, nhìn thấu con mồi trong bóng tối

Trong những thẳm sâu của đại dương, nơi ánh sáng mặt trời khó lòng chạm đến, tồn tại một sinh vật kỳ lạ làm say đắm lòng người bằng vẻ ngoài độc đáo và bí ẩn của nó. 'Quái vật ' này là cá mắt thùng, hay còn được gọi là cá ma quái, là một minh chứng cho sự sáng tạo vô hạn của tự nhiên. (Ảnh: Times of India) Cá mắt thùng (Opisthoproctidae), còn được gọi là cá ma quái, là một nhóm cá biển sâu với đặc điểm nổi bật là đôi mắt hình ống lớn nhô ra từ cái đầu trong suốt chứa đầy chất lỏng. (Ảnh: Sketchfab) Loài nổi tiếng nhất trong nhóm này là Macropinna microstoma, sống ở độ sâu 600–800 mét. (Ảnh: National Marine Sanctuary Foundation) Đôi mắt của chúng có thấu kính màu xanh lá cây giúp phân biệt ánh sáng mặt trời yếu và ánh sáng phát quang sinh học của các sinh vật biển sâu, giúp chúng săn mồi hiệu quả trong bóng tối.(Ảnh: National Geographic) Nghiên cứu năm 2008 đã phát hiện Macropinna microstoma có thể xoay mắt từ trên xuống trước mặt, giúp chúng nhắm mục tiêu chính xác khi săn mồi. (Ảnh: France-animaux.org) Đầu trong suốt của chúng hoạt động như một "mũ bảo hiểm" bảo vệ mắt khỏi các vết chích độc hại từ sinh vật biển khác. (Ảnh: Fishes of Australia) Họ cá mắt thùng còn bao gồm các loài khác như Opisthoproctus barreleyes và Dolichopteryx với những đặc điểm độc đáo, giúp chúng thích nghi với môi trường biển sâu.(Ảnh: Dutch Shark Society) Cá mắt thùng minh chứng cho sự đa dạng và khả năng thích nghi của sinh vật biển sâu. Dù đã có nhiều tiến bộ trong nghiên cứu đại dương nhưng phần lớn thế giới dưới nước vẫn còn là bí ẩn chờ đợi khám phá. (Ảnh: Tumblr) Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt gặp bạch tuộc “có tai” dưới đáy đại dương: Loài cực hiếm.

